Timp de 25 de ani, Dan Negru a fost o prezență constantă și mult așteptată de români, pe micile ecrane.

„România are cu totul un secol, de la 1918 până acum, și din secolul ăsta un sfert eu am făcut revelioane. Vreo 25 de ani de revelioane, toate lider de audiență, or fi de ajuns.

Mă bucură că cel din pandemie, care a avut vârfuri uriașe de audiență. A fost al doilea cel mai urmărit din Europa, după cum menționa BBC. Dar cred că vremea revelioanelor TV se stinge încet-încet. Lumea are și alte bucurii decât să stea în fața unui ecran de Revelion.

Eu am preluat o ștafetă, un obicei al revelioanelor televizate de dinainte de 89 și am continuat tradiția asta 25 de ani. Dar noua lume se schimbă”, a declarat Dan Negru într-un interviu pentru revista viva.ro.

„Am refuzat proiectele în care nu am crezut, așa că m-am dus la serviciu ca în vacanță”, a mai completat Dan Negru despre secretul carierei sale pe micile ecrane, mai arată sursa menționată mai devreme.

Dan Negru refuză să apară în podcast-uri

La Kanal D, Dan Negru prezintă două emisiuni. Este vorba despre „Jocul cuvintelor” și „Tu urmezi”, și în curând va debuta pe post și show-ul „The Floor”, care va fi moderat tot de el. În afară de aceste emisiuni, Dan Negru nu apare în alte emisiuni ale postului nici măcar ca invitat.

Totodată, el a refuzat și toate invitațiile la podcasturi. Într-un interviu pentru Ciao, el a vorbit despre relația lui cu actorul Florin Piersic, care l-a sfătuit să nu apară mereu la TV, la toate inteviurile și evenimentele. „Când mi-e dor de Florin, îl sun. Vorbim la telefon.

Mă bucur că a rezistat tentației de a nu se duce la sutele de emisiuni, interviuri, talk show-uri, podcasturi, că nu e un «atârnător» de microfoane. Așa sunt numiți cei ușor accesibili. Îl copiez și eu în atitudinea asta, refuz să apar oriunde, cu orice preț. M-a sfătuit așa de multe ori și i-am ascultat sfatul. Ba chiar, atunci când refuz emisiuni sau interviuri, dau vina pe el”, a povestit Dan Negru.

