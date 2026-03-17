„N-am amestecat televiziunea cu viața personală. Nu am avut niciodată prieteni la serviciu și nici nu am încercat să mă bazez pe prietenia vreunuia. Am avut colegi care mă sunau zilnic când puteam să le ofer ceva și apoi, când nu am mai avut ce să le ofer, nu m-au sunat niciodată. Televiziunea e o afacere și, ca orice afacere, amestecul cu prietenia nu e benefic”, a declarat Dan Negru pentru revista VIVA

În ultimii ani, Dan Negru a devenit tot mai vocal pe subiecte politice, sociale și culturale. Însă, nu toți sunt de acord cu acesta, motiv pentru care îi critică dur afirmațiile. Prezentatorul TV a dezvăluit cum gestionează situația.

„Hate în comentarii online e una și campanii de presă bine orchestrate e altceva. Hate-ul din comentarii e asumat de cei care postează. Nu cred în ideea de a cenzura online-ul pentru că există hate. Nu cred în ideea de a ne întoarce la sursa știrilor oficiale. O spun mereu, temelia jurnalismului e tocmai punerea la îndoială a știrilor oficiale. Jurnalismul a pierdut încredere în anii ăștia de războaie, pandemie, alegeri, în care bătălia majoră s-a dat între știrile oficiale și opinii libere din online.

Mie online-ul mi-a dat opțiunea să am opinii sociale, culturale pe care la TV nu le pot avea pentru că moderez formate internaționale de divertisment cu o structură clară, bine definite. Am văzut hate în online, și eu sunt catalogat în diferite feluri, dar îmi asum asta. Altfel nu aș mai posta acolo. Uite, un hate pe care îl regăsesc în multe comentarii: mi se reproșează că am lucrat pentru Voiculescu, și nu doar eu am parte de hate-ul ăsta.

Nu e treaba mea, a lui Bănică, a Loredanei sau a lui Brenciu, care am lucrat la Antene, de unde are Voiculescu banii, așa cum nu e treaba lui Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, de unde au patronii arabi banii. E treaba statului. Eu am făcut la TV exclusiv divertisment, niciodată nu am fost implicat în vreo discuție politică. Încerc să le răspund astfel tuturor”, a declarat Dan Negru pentru sursa citată.

