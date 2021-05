Motivul pentru care Daniela Gyorfi amână operația la bust, deși unul dintre silicoane e fisurat. „Am o frică”

La mijlocul lunii mai, pe 13, Daniela Gyorfi a dezvăluit într-o emisiune de televiziune că are probleme la nivelul bustului, unul dintre silicoane e fisurat.

Vedeta anunța pe atunci că trebuie să se opereze cât mai repede, nu renunță la implanturile mamare, ci medicul o să i le înlocuiască.

„Nu știu, cred că n-am fost cuminte. Mi-a explodat… nu mi-a explodat. Mi s-a fisurat probabil. Clar trebuie să mi le schimb cât de repede pot. Partea dreaptă se vede.

Mă doare și se vede că a ieșit, nu știu, s-a întâmplat ceva și mi-a crăpat pur și simplu proteza. Nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Am stat și m-am gândit că totuși ultima dată am dat 4.500 de euro pe el și din 2000 am început să-mi fac. Dacă-mi spunea că din 10 în 10 ani trebuie să mi le schimb, atunci mă mai gândeam. Dacă nu mi-a spus, m-am bucurat. Ultima dată același lucru mi-a zis: «nu o să mai ai probleme, o să fii foarte mulțumită»”, a spus Daniela Gyorfi în urmă cu aproximativ două săptămâni la TV.

Acum, Daniela Gyorfi a apărut la Antena Stars și a recunoscut că amână intervenția de la nivelul bustului. A mai fost operată și, de fiecare dată, după anestezie nu s-a simțit bine și a prins o frică.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Artista a mai mărturisit că i-au fost afectate chiar și corzile vocale, așadar, se gândește și la cariera sa.

„Nu m-am simţit bine după anestezii şi am prins o frică. Mi-a afectat puţin corzile vocale şi am o frică din cauza asta. Anestezistul trebuie să ia în calcul faptul că sunt cântăreaţă.

Pe termen lung, am fost răguşită atâţia ani şi mi-a spus că una dintre cauzele afectării corzilor vocale a fost de la anestezie, nu ştiu ce furtun mi-au băgat. Nu ştiu ce s-a întâmplat, dar ştiu că m-a durut foarte tare gâtul.”, a declarat acum vedeta.

Citeşte şi:

„Sunt Roman Protasevich şi sunt motivul pentru care se întâmplă toate acestea”. Mărturii din avionul deviat de Belarus

Cum îi pot convinge autoritățile pe cei care ezită să se vaccineze contra COVID. Un studiu spune că trebuie insistat pe beneficiile personale

Dezvăluirea Gabrielei Lucuțar, femeia care s-a ocupat de înmormântarea lui Ion Dichiseanu. „Totul a fost din scurt”

PARTENERI - GSP.RO „Vă cumpăr familiile, săracilor!” Scandal monstru cu Anamaria Prodan! Ce a pățit!

Playtech.ro Medicul Flavia Groșan aruncă totul în aer. Ce spune despre infecția mortală în urma endoscopiei bronșice

Observatornews.ro Momentul teribil în care cântăreţul Corin Dobrinescu este spulberat de o dubă, la Horezu. Accidentul mortal a fost filmat - VIDEO

HOROSCOP Horoscop 24 mai 2021. Racii pot alege propriile iluzii sau ar putea reveni mult mai aproape de realitate

Știrileprotv.ro De ce e un eșec linia ferată de 100 de mil € de la Gara de Nord la aeroport. Românii o folosesc ”din pură curiozitate”

Telekomsport Prezintă ştirile din sport şi i s-a propus să joace în filme pentru adulţi: ”Mi-au oferit 350.000 de dolari pe lună”

PUBLICITATE De ce autoclavele de clasa B sunt necesare în saloanele de înfrumusețare? (Publicitate)