Daniela Gyorfi, nevoită să își schimbe implantul mamar. „Mi s-a fisurat. Mă doare și se vede”

„Nu știu, cred că n-am fost cuminte. Mi-a explodat… nu mi-a explodat. Mi s-a fisurat probabil. Clar trebuie să mi le schimb cât de repede pot. Partea dreaptă se vede.

Mă doare și se vede că a ieșit, nu știu, s-a întâmplat ceva și mi-a crăpat pur și simplu proteza. Nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat.

Am stat și m-am gândit că totuși ultima dată am dat 4.500 de euro pe el și din 2000 am început să-mi fac. Dacă-mi spunea că din 10 în 10 ani trebuie să mi le schimb, atunci mă mai gândeam.

Dacă nu mi-a spus, m-am bucurat. Ultima dată același lucru mi-a zis: „nu o să mai ai probleme, o să fii foarte mulțumită”, a spus Daniela Gyorfi la TV.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Mi-am dat seama că m-am pipăit. Se simte. În ultimul timp mi s-a întâmplat chestia asta, nu pot să spun de la ce, pentru că nu car. E cam ciudat. I-am spus să mi le facă mai mici.

Dacă aș da timpul înapoi, undeva la 70% nu mi-aș mai face. Mi-a trecut chestia asta să fiu ca plasticul. Acum mi se par mult mai sexy mai mici. Rețin apă de când am născut-o pe Maria. Am început să fac o celulită”, a mai adăugat ea.

Citeşte şi:

Palma primită de aproape un milion de angajați de la Guvernul Cîțu: patronii îi vor putea da mai ușor afară

„M-au bătut până mi-a plesnit carnea”. Polițiștii dintr-o comună din Tulcea sunt acuzați de tortură, amenințări și umilințe

Ies la iveală morțile Covid neraportate publicului. Ministrul sănătăţii vine joi la 10 în fața presei

PARTENERI - GSP.RO Țara în care Ilie Dumitrescu a refuzat să meargă, indiferent de câștigul financiar: "Nu poţi să stai cu o femeie de vorbă. Nu poţi să faci nimic"

Playtech.ro Cum își păcălește Kaufland România clienții. Sute de români au căzut în plasa de la raft

Observatornews.ro Elena a fost ucisă cu sălbăticie în Italia, pentru că a refuzat un joc erotic. Criminalul şi-a mărturisit fapta

HOROSCOP Horoscop 13 mai 2021. Berbecii au în față o zi destul de dificilă, în special în chestiunile financiare

Știrileprotv.ro Criza care a lovit SUA. Oamenii iau benzină în pungi și bidoane. FOTO & VIDEO

Telekomsport S-a îmbătat şi a luat-o la bătaie. Imagini incredibile cu o vedetă goală, la o petrecere

PUBLICITATE Ce vor să știe românii despre negocierea cu banca (Publicitate)