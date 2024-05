„Nu am nicio dietă minune. Am avut niște probleme cu stomacul și am slăbit. Dar am observat o chestie și ce m-a ajutat să slăbesc, de fapt: supa de pui! Pentru că seara am înlocuit masa consistentă cu supă de pui și automat slăbești. Ăsta e secretul: supa de pui!”, a spun Diana Dumitrescu pentru Cancan.

Din cauza problemelor, Diana a fost nevoită să ia câteva măsuri. „Am scos acum din alimentație și glutenul, și lactoza și practic au început să mi se dezumfle și organele interne care sunt inflamate și așa mai departe și am început să și slăbesc.

Am slăbit și în kilograme, dar nu pot să zic cât am slăbit ca și grăsime, ci cât m-am dezumflat foarte tare, pentru că am scos aceste alimente care erau dăunătoare pentru organismul meu”, a mai adăugat actrița.

Diana Dumitrescu a explicat și cum a descoperit boala la stomac. Mai exact, în urma unor investigatii, vedeta a descoperit că are sindromul intestinului iritabil.

„Am avut o criză de durere, vreo două zile, am crezut că mor! Și am vrut să mă duc la Urgență, la spital și a zis soțul meu: «Nu te du, că mori acolo!» Și am început să fac investigații să văd ce e. Sufăr de sindromul intestinului iritabil, am înțeles că este o boală frecventă.

Am avut niște probleme și a trebuit să încep un soi de regim, dar nu neapărat dietă, ci un stil de viață pe care l-am adoptat surprinzător destul de ușor, pentru că așa dureri ce am avut, nu mai îmi vine să mănânc, pentru că mi-e frică! Acum sunt bine, Doamne ajută, țin totul sub control”, mai spune Diana Dumitrescu pentru sursa citată.

