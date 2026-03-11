În ultimii ani, Dorian Popa a devenit unul dintre cei mai urmăriți vloggeri din România, cu milioane de abonați pe YouTube și o comunitate impresionantă pe rețelele sociale. Puțini sunt cei care știu că artistul face content de travel de 6 ani.

„Sunt atât de fericit că am revenit acasă și am găsit, în sfârșit, vreme bună. Sper să nu se mai întoarcă peste noi viforul și zăpezile. Și mă bucur că a venit și primăvara, pentru că eu sunt de părere că o vreme bună, așa cum noi avem noroc să avem în România, adică toate cele patru anotimpuri, o vreme bună după un anotimp de iarnă și cu ploi și cu vreme urâtă, este extrem de bună, în primul rând pentru oameni și, în al doilea rând, pentru productivitatea oamenilor.

Mă bucur că m-am reîntors și că mi-am revăzut familia și oamenii dragi și că m-am întors și de o sărbătoare așa frumoasă. În aceeași ordine de idei, mă bucur că am putut să fac și treabă bună în Japonia și m-am întors cu foarte multe materiale filmate, pentru că voiam să vă spun că nu a fost o vacanță.

Eu fac content de travel de vreo șase ani de zile. Undeva de două ori pe an plec în diferite țări și documentez cultura din țările respective, mâncarea, tot ceea ce ține de locurile în care merg și sunt bucuros că seria «La ghici pe aici» din Japonia merge foarte bine. Oamenii se uită pe canalul meu de YouTube, se distrează și arată interes pentru materialele filmate, ceea ce pentru mine este o mare realizare”, a spus Dorian pentru Cancan.

După un timp scurt petrecut cu familia, Dorian Popa s-a întors la treabă.

„M-am întors acasă sâmbătă noapte, n-am răsuflat bine duminică cât am stat cu familia la un grătar și deja m-am pus pe treabă. Suntem pe traseu să facem ce avem de făcut acasă în țară și mulțumesc lui Dumnezeu că avem ocazia să îmbinăm utilul cu plăcutul și putem să ne simțim bine și să facem content și plimbându-ne, pentru că este atât de frumos să vezi lumea asta pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Aștept cu nerăbdare să văd ce provocări noi îmi aduce anul 2026, care, obiectiv vorbind din punct de vedere economic, abia acum se dezgheață, cu ghilimelele de rigoare, și începe în forță”, a declarat Dorian pentru sursa citată.

