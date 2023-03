Mona Segall a fost invitată la podcastul lui Mihai Morar, „Fain&Simplu”, unde a discutat și despre decizia Ginei Pistol de la pleca de la Antena 1. Iubita lui Smiley a hotărât să renunțe la emisiunea „Chefi la cuțite”, pentru că și-a dorit să petreacă mai mult timp cu fiica sa, Josephine. Producătoarea a încercat să o facă să se răzgândească, apoi și-a dat seama că familia este cea mai importantă.

Pentru filmările de la „Chefi la cuțite”, Gina Pistol pleca de acasă la 8 dimineața și mai ajungea la 2 noaptea. Prezentatoarei i-a fost foarte greu să lucreze în astfel de condiții și a decis să renunțe la proiectele de la Antena 1 pentru a sta cu fetița ei.

„Chefi la cuțite nu este ușor de făcut. Pentru noi, că suntem la sezonul 12, sigur că pare mai ușor. Dar munca Ginei, mai ales în perioada de audiții înseamnă că stă de la 10 dimineața, ea trebuia să plece de acasă de la 8, și uneori stătea până la 2 noaptea. Ea e obișnuită să stea cu cea mică, iar cea mică e obișnuită cu ea. Ea asta a ales. Nu mi-a fost ușor. Am încercat să o facă să se răzgândească, dar nu prea încerc să fac oamenii să se răzgândească atunci când e vorba despre o asemenea hotărâre de care depinde viața, familia.

„Eu n-am ales niciodată familia și îmi pare rău în anumite momente”

Am făcut și eu greșelile mele. Eu n-am ales niciodată familia și îmi pare rău în anumite momente. Îmi pare rău doar pentru fiul meu, dar nu puteam să o fac altfel. Sentimentul de vinovăție există. Nu încerc să conving pe nimeni, pentru că sunt decizii de viață și nu fac decât să mă supun eu unei mare presiuni și responsabilități”, a declarat Mona Segall la podcastul lui Mihai Morar.

Gina Pistol, despre retragerea din televiziune

După o colaborare de 7 ani cu postul TV Antena 1, timp în care a fost prezentatoarea emisiunilor de succes Chefi la cuțite și Asia Express, Gina Pistol a decis că a sosit momentul unei pauze în activitatea profesională, pentru a-și putea dedica mai mult timp familiei, în special creșterii fiicei sale, Josephine.

Astfel, sezonul 11 Chefi la cuțite, care va fi difuzat de Antena 1 în această primăvară, este ultimul prezentat de Gina Pistol. Vedeta TV și-a însoțit anunțul cu următoarea declarație emoționantă:

„Am tot scris și rescris. O să încerc să nu plâng. Deci:

Simpaticilor, după cum bine știți, acuși se fac doi ani de când am devenit mamă și am început o nouă viață. În acești doi ani în care mi-am continuat și activitatea ca prezentator la Chefi la cuțite, mi-am dat seama că îmi doresc să-mi dedic mai mult timp mie, familiei și în special fiicei mele. Ca și pentru voi, și pentru mine acești ani au fost foarte complicați. Nimic nu a fost așa cum știam noi. Anul acesta am decis să-mi închei povestea cu emisiunea Chefi la cuțite și cu o echipă de oameni minunați, de la care am învățat foarte multe lucruri despre magia numită televiziune.

Vreau să mulțumesc întregii echipe de prieteni pentru 11 sezoane minunate de Chefi la cuțite și 3 de Asia Express. Le mulțumesc celor trei magnifici care mi-au devenit prieteni și vouă, pentru că ați fost alături de mine în această aventură minunată a vieții mele. Vreau să-i mai mulțumesc în mod special Monei, pentru încrederea pe care a avut-o în mine, pentru toată răbdarea și pentru toate lecțiile pe care mi le-a dat cu cea mai mare delicatețe din lume”.

