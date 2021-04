Motivul pentru care Giulia și Vlad Huidu au fost despărțiți un an și jumătate. „Multe certuri banale”

În 2012, cei doi s-au căsătorit, au spus marele DA în fața ofițerului Stării Civile și s-au cununat și în fața altarului. Relația Giuliei cu Vlad Huidu a cunoscut însă și momente mai dificile. Au fost despărțiți chiar și un an și jumătate din cauza unor discuții.

„Se zice că primul hop într-o relație este atunci când se împlinesc trei ani și noi am vrut să respectăm asta. Glumesc! Pe vremea aceea cred că amândoi aveam niște așteptări exagerate de la celălalt.

Eu îmi doream ca el să nu mai iasă la plimbare cu motorul, pentru că mi se părea periculos, deși asta e în continuare una dintre cele mai mari pasiuni ale lui, el își dorea ca eu să fiu mai des acasă și mai puțin la concerte, și din multe certuri mici și banale am ajuns să ne despărțim. Despărțirea a fost însă cel mai bun lucru care ni se putea întâmpla la momentul acela, pentru că ne-a ajutat să ne clarificăm sentimentele și dorințele.”, a declarat Giulia pentru viva.ro.

Vedeta a mai precizat că atunci și-a dat seama că nu poate renunța la relație, a luptat pentru bărbatul de care era îndrăgostită, însă procesul de împăcare a fost unul lung. „Practic, eu am făcut mai mulți pași timp de un an și jumătate cât am fost despărțiți. Pur și simplu am simțit că trebuie să lupt pentru relația noastră. A fost un proces de împăcare ce a durat foarte mult timp, practic am luat-o de la zero, mai stăpâni pe sentimentele noastre și mult mai maturi în decizii.”, a mai povestit ea pentru aceeași sursă.

Giulia Anghelescu este una dintre cele mai apreciate artiste, iar recent, aceasta a intrat în echipa de la Prima TV, unde prezintă emisiunea „Hai cu fetele”.

