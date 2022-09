Micuța Sofia a început grădinița și părinții ei au optat pentru o grădiniță privată. Karmen Simionescu a devenit mamă la 21 de ani, iar de trei ani fiica ei îi face viața mult mai frumoasă. Fiica lui Adrian Minune se dedică în totalitate creșterii fiicei sale și este extrem de atentă cu ea.

Karmen a mai încercat până acum să își ducă fetița la grădiniță, însă fără prea mare succes, pentru că micuța nu a prea vrut să stea. Artista a considerat că până acum, Sofia a fost prea mică să meargă la grădiniță zi de zi și să fie trezită în fiecare dimineață.

„Am fost la prima zi de grădiniță oficial. Asta pentru că noi am mai avut câteva încercări până acum. Sofi a fost foarte emoționată, foarte curajoasă, ba chiar fericită.

Asta până în ușa clasei, moment în care a început să plângă. Însă, ușor-ușor s-a acomodat. Noi am considerat că este prea mică, până acum, încât să o ducem zi de zi la grădiniță, sau să o trezim de dimineață”, a declarat Karmen Simionescu, pentru Antena Stars, relatează Spynews.ro.

Fiica lui Adrian Minune a ales să o ducă pe Sofia la o grădiniță privată, pentru că astfel o poate supraveghea tot timpul. Karmen are acces la camerele video de la instituția de învățământ și poate comunica oricând cu educatoarele.

„Am, încredere în grădinița pentru care am optat, însă grijile unui părinte nu se termină niciodată. Am optat pentru grădiniță privată, asta pentru că am acces la camerele de supraveghere, am contact direct cu educatoarea, dar și directoarea. Este o chestie de măsură de siguranță”, a mai mărturisit fiica lui Adrian Minune.

„Îmi doresc un al doilea copil”

În vârstă de 24 de ani, Karmen își dorește să devină mamă din nou. Artista și-ar mai dori și un băiețel.

„Îmi doresc un al doilea copil, îmi doresc Doamne-ajută să fie băiețel, pentru că soțul meu își dorește foarte mult și el, dar în momentul de față îmi doresc să mă axez puțin și pe muzică”, a mai zis Karmen Simionescu.

