Kim Kardashian este una dintre cele populare vedete pe rețelele de socializare, fiind urmărită pe Instagram de 151 de milioane de oameni, potrivit Business Insider.

Starleta de reality-show a vorbit miercuri, în cadrul conferinței New York Times DealBook, despre rolul pe care social media l-a jucat în viața ei și a imperiului Kardashian-Jenner.

În timpul interviului, Kardashian West a dezvăluit că de când a fost jefuită la Paris, în 2016, nu mai postează în timp real pe Instagram Stories.

„Am învățat prin experiența traumatică pe care am avut-o când am fost jefuită că oamenii chiar îmi știau fiecare mișcare. Știau ce am mâncat, știau unde sunt, știau ce fac, iar asta pentru mine s-a schimbat”, a declarat Kim Kardashian.

În anul 2016, vedeta a fost amenințată cu arma într-un hotel din Paris de indivizi deghizaţi în poliţişti şi a fost legată la gură, încătuşată şi imobilizată în cadă. În cele din urmă, ea a reușit să scape de cătuşe şi să ţipe după ajutor. Hoţii au furat bjiuterii în valoare de milioane de lire sterline şi două telefoane mobile.

„În continuare vreau ca oamenii să simtă că fac alături de mine o călătorie, dar pot să înregistrez un video acum și apoi să îl postez 30 de minute mai târziu, când am plecat din acea locație, pentru a avea mai multă intimitate”, a mai spus vedeta cu privire la postările ei pe Instagram.

