Motivul pentru care Maria Constantin a plecat în Italia. Ce se întâmplă între artistă și iubitul ei

„Am avut o nuntă de români foarte frumoasă aici în Italia. Îmi vizitez și sora. Le împart pe toate. Am avut parte și de o vacanță foarte frumoasă și am încercat să vizităm și locuri în care eu nu am mai fost”, a spus Maria Constantin la Antena Stars.

„Noi peste tot mergem împreună și mi se pare normal să fie așa, pentru că ne susținem și ne ajutăm unul pe celălalt. Asta e foarte important pentru mine și n-aș putea să plec singură.

(…) Așa e normal într-o familie, noi chiar suntem o familie. Ne comportăm ca și cum am fi avut această relație de 100 de ani. Este sufletul meu pereche. (…) Familia este cea mai importantă și consider că în sfârșit am găsit această famiilie”, a mărturisit artista.

