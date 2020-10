Camelia Mitoșeru nu a ascuns niciodată că este extrem de atașată de fosta ei noră, Noemi, pe care o consideră ca pe o fiică.

Atașamentul față de Noemi se datorează, îndeosebi, și grație relației extraordinare cu bunica fostei soții a fiului ei, căreia i-a promis că va avea întotdeauna grijă de ea. Acesta a fost și momentul în care Camelia Mitoșeru a izbucnit în lacrimi la TV.

„Am făcut o promisiune față de bunica ei. I-am promis că o să am grijă de ea toată viață. Fiecare e pe drumul lui. Ea nu depinde de el. Fiecare are viața lui, are meseria lui’, a declarat Camelia Mitoșeru la „Antena Stars”, potrivit VIVA!

Mihai și Noemi au ieșit împreună la restaurant

În ceea ce privește relația dintre Noemi și Mihai Mitoșeru, se pare că ruptura dintre ei s-ar fi produs din cauza unei depresii.

„Aici a intervenit ceva. Un pic de depresie din partea ei. S-a schimbat ceva în căsnicia ei. (…) El are speranța că își va reveni, ea are speranța că se mai poate și fiecare e separat’, a mai povestit mama lui Mihai Mitoșeru.

„El era foarte cald și ea era foarte rece. Nu cred că faptul că a vrut un copil a fost o problemă. Cred doar că a fost o întâmplare. Ea a mers la doctor și a făcut tratament, dar totuși nu a rămas însărcinată’, a adăugat aceasta.

„Ea și-a luat carnet de conducere. Eu i-am dat telefon, Mihai a invitat-o la restaurant. Ea m-a sunat să-mi zică. Luna trecută s-a întâmplat. Au fost doar ei doi, eu nu am fost. Fiecare, pe urmă, s-a dus la casa lui’, a mai spus mama lui Mihai Mitoșeru.

