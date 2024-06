„Noi așa în general suntem prieteni, când filmăm e mai nasol. Atunci se strică treaba, suntem Dinamo cu Steaua. E o fată bună până începe filmarea, după aceea se transformă”, a precizat Mihai Mitoșeru pentru Wowbiz.

Mihai Mitoșeru a trecut printr-un divorț dureros

Într-un interviu acordat pentru WOWnews, în urmă cu ceva timp, Mihai Mitoșeru dezvăluia detalii despre divorțul despre soția lui.

„Am divorțat acum trei ani. Am avut două relații, una de 10 ani, una de 14, cred că am fost destul de ok în viața asta și destul de serios.

Nu mă întreba de ce am divorțat, că nici eu nu știu, acum îmi pare rău. Ne plafonasem, nu am știut cum să gestionez situația. După 14 ani de zile ne certam foarte rău, vorbeam urât.

Poate ar fi trebuit să fac și eu ceva, dar în loc să fiu eu mai ok și mai matur, îi răspundeam mai rău decât o făcea ea și nu am știut să salvez situația. Mi s-a părut că cel mai bine e să plec din acea relație.

Acum, după trei ani de zile nu mai gândesc așa. Mă gândesc că ar fi trebuit să fac ceva. E tardiv, oricum. În ăștia trei ani, nici nu pot să spun că am găsit pe cineva cu care aș fi vrut să rămân.

Acum m-am și maturizat, văd altfel pe toată lumea, văd altfel oamenii, încep să am alte pretenții. Practic, nu vreau mult, eu sunt un om normal, vreau niște chestii normale, dar normalitatea în ziua de azi e ceva senzațional.

Poate m-am și obișnuit să fiu singur, ceea ce e foarte rău, poate nici nu am găsit fata cu care aș vrea să rămân, habar nu am. Dar, sunt deschis”, a declarat Mihai Mitoșeru, pentru WOWnews.

