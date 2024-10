Mihai Mitoșeru a slăbit 13 kilograme, după ce a renunțat la pâine și la carbohidrați și a început să-și înjumătățească porțiile de mâncare. Iar asta nu e tot.

Mihai Mitoșeru a slăbit de la 90 de kilograme, la 73 de kilograme! Prezentatorul tv a povestit în revista VIVA! care au fost pașii pe care i-a făcut pentru a topi surplusul de greutate și mărturisește că nu a fost deloc ușor să dea jos atâtea kilograme.

„Am slăbit foarte mult. La un moment dat cântăream 90 de kilograme. Și, de la 90 de kilograme am ajuns la 73 de kilograme. Anul trecut cântăream cu 13 kilograme mai puțin, iar anul acesta am mai dat jos încă patru kilograme. Pur și simplu nu am mai mâncat așa mult. Și acum mănânc mai puțin, mult mai puțin față de trecut.’, a povestit Mihai Mitoșeru, pentru Viva.ro.

În plus, Mihai susține că a renunțat la pâine, dar sunt foarte importante și cantitățile de mâncare pe care le consumăm după o anumită vârstă.

„E o vorbă românească că atunci când vine un necaz, o să vină mai multe evenimente de acest gen peste tine. Eu am divorțat, apoi a fost pandemia și nu am făcut nimic, a venit după aceea operația mamei pe creier… Toate acestea se întâmplau în urmă cu vreo patru ani de zile. Atunci am început să slăbesc, fiind afectat de aceste evenimente”, susține Mihai Mitoșeru.

„Pe de altă parte am început să mănânc mai puțin. Eu nu mai mâncam cum mâncam înainte, când aveam 90 de kilograme. Am renunțat la pâine și la alte lucruri. La carbohidrați, în primul rând. Eu mâncam cum mănânc și acum, dar cu moderație. Pentru că nu e vorba doar de renunțat la pâine și la carbohidrați, e vorba că de la trei mese și două gustări cum mănâncă toată lumea, eu am doar două mese pe zi. Adică mult mai puțin. Căci, până la urmă, despre cantitate este vorba”, a mai declarat Mihai Mitoșeru, pentru viva.ro.

