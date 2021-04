Mihai Sturzu nu a dezvăluit numele celei de care e îndrăgostit de atâția ani, dar a povestit că este o femeie muncitoare care deține o afacere care îi ocupă tot timpul. Fostul cântăreț a declarat că vor avea un copil atunci când va decide ea.

„Lucrurile astea vin și ele la un moment dat, sunt fericit cu o fată de câțiva ani, ea e fericită cu mine, ne e bine. (…) E o fată deșteaptă și cred că ea m-a agățat pe mine ceea ce e normal să se întâmple la cât de frumos sunt. Are un job normal, mă enervează că nu vrea să se dea cu avioane mici cu mine. La asta trebuie să lucrez.

Ea m-a remarcat pe mine mergând pe bicicletă. De două ori m-am dat în viața mea și o dată m-a văzut ea. Aveam niște prieteni comuni, am ieșit la suc, ne-am scris, după nici două luni am cucerit-o. (…) Stăm la București. Ea muncește mult mai mult decât bine, are succes în branșa ei. Când ea o să vrea copil, eu o să accept. Știu că e mult mai multă muncă la ea. Are propria firmă, în construcții, arhitectură, design.”, a spus pilotul în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV despre viitoarele lui planuri alături de iubită.

Și pentru cariera sa Mihai Sturzu are câteva planuri. Vrea să facă noi cursuri. „Vreau să fac noi cursuri, vreau să fiu instructor de piloți”. Acesta a mai precizat că pandemia i-a afectat și lui viața profesională, nu a mai zburat atât de multe ore în 2020 ca în 2019. „Am zburat 550 de ore, cam 60% din anul precedent”, a mai declarat acesta în aceeași emisiune.



