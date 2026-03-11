Mirela Vaida a rupt legătura cu unele rude

„Sunt multe relații pe care le-am rupt și în familie. Oamenii te știu așa cum erai tu când erai mic, însă, la un moment dat, lucrurile evoluează, noi evoluăm diferit. La un moment dat, nu mai avem același punct de vedere, aceleași viziuni. Mi-am dat seama că stând să îi ascult pe toți, să îi mulțumesc pe toți, eram eu mereu cea sacrificată”, a declarat Mirela Vaida, în cadrul podcastului Ozanei Barabancea.

„Mă consumam, plângeam, eram afectată. La un moment dat, am zis: «or fi ele rude, dar mă despart». Până nu pui o graniță, lucrurile nu se rezolvă. Eu mereu am fost un om care a crezut că dacă iertăm, rezolvăm lucrurile, dar nu se întâmplă nimic decât dacă pui punct”, a adăugat vedeta.

Cum se menține Mirela Vaida în formă

La cei 44 de ani și după trei nașteri naturale, Mirela Vaida arată impecabil, însă spune că nu a avut niciodată „corp de balerină” și nici nu și-a dorit acest lucru. Pentru ea, cel mai important este să aibă un corp puternic și funcțional, capabil să facă față programului solicitant și provocărilor de zi cu zi. Vedeta a vorbit deschis despre acest aspect pe rețelele sociale.

„Ei, da, da, știu! N-am corp de balerină! N-am avut niciodată și, dacă l-aș fi avut, nici n-aș fi stiut să mi-l port! Am un corp funcțional, rezistent la stres, la muncă, la efort, la boală și la nașterea naturală a 3 copii. Mie îmi este suficient. Dar… După 40 de ani, adevărul e simplu: nu se mai slăbește cât ai clipi“, a scris Mirela Vaida, pe Instagram, în urmă cu ceva timp.

Hotărâtă să revină rapid la forma dorită, prezentatoarea nu a pierdut timpul. Și-a amenajat o mini-sală de fitness chiar în garajul casei și s-a apucat serios de antrenamente. Mirela Vaida s-a filmat în timp ce era pe banda de alergat, demonstrând că este dispusă să muncească pentru rezultatele dorite.







