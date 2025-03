Partenera concurentului de la Te cunosc de undeva a dezvăluit, în emisiunea Viața fără filtru, prezentată de Natalia Mateuț, care a fost motivul pentru care a plecat de urgență din București.

Cântăreața avea o relație foarte apropiată cu ea și o considera o a doua mamă. Așadar, durerea pe care a simțit-o a fost foarte mare. În aceste momente, Keo nu i-a fost alături, acesta fiind în București pentru filmările la Te cunosc de undeva.

„E mama care ne-a crescut pe noi, toți nepoții și de aceea fratele meu mai mare îi spune pe nume mamei noastre. Eu mamei îi spun mămica, pentru că mama era mama și mămica e mămica. Ne-a crescut pe toți și nu mă așteptam! 88 de ani… mai avea! Am avut-o în septembrie la București, a avut o operație la inimă și se recupera foarte frumos și arăta foarte bine.

Chiar și atunci când am fodt în vizită la spital îi spuneam: ”mamă, vin să te văd mai des!” Din septembrie până am aflat acum două luni și ceva de cancer, tot nu am reușit să ajung și cred că cel mai tare m-a zdruncinat sentimentul de regret și de vină”, a declarat Misty, la Viața fără filtru, potrivit Spynews.

Misty a mărturisit că suferă încă de faptul că u a ajuns la bunica ei, cât timp aceasta era în viață.

„Nu am putut să fac pace că, oricât de mult am spus: ”mamă, vin să te văd des”, nu am ajuns. Viața și responsabilitățile de zi cu zi… pare că nu ai suficient timp să le faci pe toate și suntem într-o continuă goană. De fapt, nu suntem! Timpul e foarte prețios”, a mai spus artista.

