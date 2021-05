Motivul pentru care Narcisa Suciu s-a întors în România. „Am simțit că-mi pierd mințile în Finlanda”

Narcisa Suciu nu mai fusese în România de un an și jumătate. În trecut, artista în vârstă de 46 de ani obișnuia să vină mai des, însă din cauza pandemiei nu a mai călătorit, a stat în Finlanda alături de familie.

Acum, artista e în România, țara ei natală de care îi era atâta dor. Voia neapărat să își vadă nepoțica.

„Nici nu-mi vine să cred că sunt aici! Am venit în România pentru că am simțit că-mi pierd mințile în Finlanda. Nu mai puteam de dor de cei de acasă. Mă sufocam! Am văzut-o și pe nepoțica mea, Alessia, care are 11 ani. Soțul meu a înțeles. Am stat puțin pe la Timișoara. Eu, pe pandemie, nu am fost nicăieri, am stat numai în casă. Fiica mea, Daria, mi-a zis: du-te în România și cântă, că vii cu altă energie de acolo, aici te plafonezi”, a declarat Narcisa Suciu în emisiunea „Teo Show” de la Kanal D.

Nu a stat într-un singur oraș, Narcisa Suciu a călătorit chiar și la mare, la Vama Veche, la bunul ei prieten Ovidiu Komornyik, care e proprietarul unui hotel.

„În weekend am fost la Ovidiu Komornyik, la Vama Veche. A fost foarte fain. N-am stat la un loc mai frumos la mare. Mi-a plăcut foarte tare”, a mai declarat vedeta.

Narcisa Suciu și familia

Narcisa Suciu are un nou proiect

Artista nu a venit în România doar să se relaxeze, aceasta a fost cooptată într-un proiect de Marius Moga și de Mirela Retegan.

Narcisa Suciu și fetița Zurli de la „Gașca Zurli” au lansat împreună o melodie pentru copii. „Sunt bună prietenă cu Mirela de la Gașca Zurli. Ea m-a așteptat la aeroport când am venit. Mi-a zis că are o idee să facem cel mai frumos cântec de dragoste, de 1 Iunie.

E primul duet pe care fetița Zurli îl face cu cineva. Marius Moga a făcut piesa. Am tras la el la studio cântecul. Și el are o fetiță. A fost o experiență să înregistrez cu Marius Moga. Am învățat o nouă tehnică de cântare. La început nu am fost de acord cu ea”, a mai spus Narcisa Suciu în direct la TV.

Narcisa Suciu a făcut o colaborare cu Gașca Zurli

