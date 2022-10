În iunie 2021, Silviu Biriș termina Facultatea de Teologie, însă nu avea de gând să renunțe la scenă. Actorul a explicat de ce a făcut această alegere și ce l-a determinat să studieze acest domeniu.

„Nu, facultatea asta a fost doar pentru sufletul meu, pentru înțelegerea unor lucruri care mi s-au întâmplat. Am o legătură destul de strânsă cu instituția bisericii, cu Patriarhia”, a spus Silviu Biriș pentru Fanatik.

Silviu Biriș a declarat că dacă ar avea mintea de acum nu mai voia să se facă actor și ar ales să fie preot sau agricultor.

„Este o componentă foarte importantă aceea a mediului în care te naști. Dacă aș avea mintea de acum, știu că o să sune rău, dar nu mă mai făceam actor. Mă făceam agricultor sau preot. Aș fi ales o profesie care să nu mă facă să sufăr pe plan personal, să ajung să nu mai știu cine sunt, de fapt”, a spus actorul.

Silviu Biriș a împlinit 49 de ani și a spus cum se simte la această vârstă. El consideră că odată cu înaintarea în vârstă, responsabilitățile sunt mult mai mari.

„Mă simt foarte viu și asta e datorită faptului că îmi simt vârsta. Consider fiecare zi un dar de la Dumnezeu. Atunci când ai 49 de ani ai mai multe responsabilități, familie, din clipă în clipă pot veni și nepoții. Am părinți de care trebuie să am grijă, o carieră”, a mărturisit acesta pentru sursa mai sus menționată.

„Cel mai mare dar pe care l-am primit de câțiva ani încoace a fost chemarea lui Dumnezeu”

Întrebat care a fost cel mai frumos cadou primit vreodată, Silviu Biriș a răspuns: „Cel mai frumos cadou primit de la Dumnezeu este viața mea, familia și copiii mei, prietenii mei. Mă gândesc că cel mai frumos dar este prietenia oamenilor din jurul meu. Până și dușmanii sunt niște prieteni, dar mai aspri. Și cred că cel mai mare dar pe care l-am primit de câțiva ani încoace a fost chemarea lui Dumnezeu”.

Silviu Biriș și-ar dori să aibă mai mult timp liber pentru a face voluntariat. Actorul a vorbit despre dorințele sale neîmplinite: „Să fiu președintele României. (râde). Acum serios, aș vrea să-mi fac mai mult timp pentru voluntariat. Cei tineri și mai puțin tineri ar putea face asta, chiar și o dată pe an, o zi, contează mult. Este o educație civică pe care noi, în România, o avem foarte puțin”.

