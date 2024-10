Sorin Bontea, juratul îndrăgit de la MasterChef România, a trecut printr-o schimbare importantă de stil de viață în ultimele luni, după ce s-a lăsat de fumat. Deși inițial reușise să slăbească 4 kilograme, Bontea a dezvăluit că a pus 6 kilograme la loc după renunțarea la țigări, iar acum se confruntă cu o foame constantă.

În cadrul unui podcast găzduit de Mihai Bobonete, bucătarul a mărturisit că, înainte de a renunța la acest viciu, ajunsese să fumeze până la două pachete de țigări pe zi. De când a renunțat, de aproximativ patru-cinci luni, Sorin Bontea se luptă cu o creștere în greutate, una dintre marile sale temeri fiind să nu depășească pragul de 100 de kilograme.

„Nu vreau să mai fac pietre la rinichi. Încerc să beau cât mai multă apă, dar nu prea îmi iese. Îmi e frică să nu mă îngraș, să nu depășesc suta de kile.

Fii atent că slăbisem de la 93 la 89, m-am lăsat de fumat. N-am băgat țigară în gură absolut deloc, nu glumesc. A fost nașpa de tot. Și acuma poftesc la țigări. După aceea, cu Bobo, și încă un amic, am început să mă îngraș, am ajuns la 95, am început emisiunea.

Timpul pe care îl cheltuiam fumând a trebuit să îl recuperez cu ceva. Înainte ieșeam la țigară și acum nu mai ies… Și ieșeam și ronțăiam ceva, aici e necazul”, a declarat Sorin Bontea în podcastul Da, Bravo! de pe YouTube.

Sorin Bontea continuă să se adapteze la noul său stil de viață fără fumat, dar provocările nu sunt puține. Cu toate acestea, el rămâne hotărât să mențină un stil de viață echilibrat și să-și țină sub control greutatea, chiar dacă foamea pare să fie un nou obstacol în această luptă.

„Noi băgam două pachete pe zi. Nu mai bag țigările alea, mai pufăi câte o mizerie, bă, dar mi-e foame încontinuu. Nu mă satur niciodată, e ceva rău”, a adăugat Sorin Bontea.

