Deși s-a speculat că ar avea o relație cu Mellina, fosta lui colegă din Republica Dominicană, Musty de la „Survivor România” este într-o relație cu Alice.

Noua iubită a fratelui lui Kamara a participat și ea la „Survivor România”, însă în primul sezon și a făcut parte din echipa Războinicilor. Cei doi și-au ținut ascunsă relația, până în momentul în care Alice a decis să facă totul public.

„I-am zis de la început că nu am vrut să se afle o perioadă lungă, după care a zis să mergem la un eveniment monden. Acolo noi încă ne ascundeam și Musty nu știa că eu vreau să zic în ziua aia și la interviu eu am zis că suntem împreună. Deci eu am hotărât să zic”, a spus Alice la Wowbiz.

Musty și Alice de la „Survivor România” nu locuiesc împreună, însă au de gând să facă acest pas în viitorul apropiat. Războinicul a mărturisit că i-a propus iubitei sale să se căsătorească.

„Noi ne gândim la multe chestii, ne punem pe masă multe variante. Ea e foarte serioasă și a avut doar câteva persoane în viața ei. Eu am trăit altă viață și ea a crezut că o să avem o relație scurtă. Din experiența mea, viața mi-a arătat că nu contează cât de mare este diferența de vârstă. Am mai avut discuții cu ea. Aproape trăim împreună. Suntem foarte mult timp împreună și pot să spun că trăim împreună. Noi avem și gândul ăla să ne mutăm chiar împreună, să avem un viitor. Eu am sentimente pentru ea. Eu i-am zis de câteva ori că o să ne căsătorim și când îmi zice da, când zice nu. O las acolo așa și aștept momentul când o să-mi zică ea”, a declarat Musty.

