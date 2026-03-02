Naba Salem a părăsit competiția Survivor România 2026. Motivul pentru care a fost eliminată

Ediția din 1 martie 2026 a emisiunii „Survivor România”, episodul cu numărul 24, a adus un moment extrem de emoționant pentru concurenți și telespectatori deopotrivă. Parcursul Nabei Salem în competiție s-a încheiat brusc, după ce problemele medicale cu care se confrunta s-au agravat, iar medicii i-au recomandat să părăsească show-ul pentru a se putea recupera.

Deși și-a dorit enorm să continue lupta pentru marele premiu și pentru un loc în finală, starea de sănătate nu i-a mai permis să rămână în competiție. Condițiile dure din Republica Dominicană – efortul fizic intens, lipsa confortului și presiunea constantă – au făcut imposibilă continuarea aventurii fără riscuri majore.

Naba Salem a părăsit Survivor România cu ochii în lacrimi

Vizibil afectată, Naba Salem a vorbit deschis despre experiența trăită la „Survivor România”, mărturisind că participarea la show a fost una dintre cele mai intense perioade din viața ei. Concurenta a subliniat că a învățat să-și depășească limitele, să fie mai puternică și să aprecieze lucrurile simple, chiar dacă drumul ei în competiție s-a încheiat mai devreme decât și-ar fi dorit.

„Prima dată când am venit în Republica Dominicană am simțit că mai am ceva de făcut aici. După 4 ani uite-mă aici, făcând altceva, cu totul altceva. În primul rând am venit să îmi depășesc limitele, ceea ce am reușit foarte bine, din punctul meu de vedere. Datorită acestei echipe au reușit să mă autodepășesc”, a spus Naba.

Decizia de a pleca nu a fost deloc ușoară, însă sănătatea a fost pusă pe primul loc. Colegii au primit vestea cu tristețe, iar momentul despărțirii a fost încărcat de emoție, îmbrățișări și mesaje de încurajare. „Vreau să spun doar că dacă sărăcia și foamea ne-au unit, opulența sigur o să o driblăm cum putem mai bine”, a mai spus Naba Salem.

Chiar dacă aventura ei la „Survivor România” s-a terminat, Naba Salem pleacă cu experiențe puternice și lecții de viață importante, demonstrând că uneori cea mai mare victorie este să știi când să te oprești pentru a avea grijă de tine.

