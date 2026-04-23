Echipele de start
Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Cîrjan (cpt.), Mărginean, Gnahore – Soro, Pușcaș, Musi.
Universitatea Craiova: Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu (cpt.) – Mora, Cicâldău, Anzor, Fl. Ștefan – D. Matei, Nsimba, Teles
Pentru a ajunge în penultimul act, Dinamo a învins-o în „sferturi” pe Metalul Buzău, scor 1-0, după reușita lui Alex Pop din minutul 26.
De cealaltă parte, Universitatea Craiova a trecut de CFR Cluj, scor 3-1. Mora, Crețu și Baiaram au adus calificarea oltenilor, în timp ce pentru ardeleni a înscris Cordea.
În sezonul 2025/2026, Dinamo și Craiova s-au întâlnit deja de trei ori: două întâlniri s-au terminat la egalitate, în timp ce oltenii au reușit și o victorie, scor 1-0.
Cealaltă echipă calificată în finală este Universitatea Cluj, care în semifinale a trecut de FC Argeș cu 6-5 (1-1, 1-1), după executarea loviturilor de departajare.
Ultimul act al competiției se va desfășura în data de 13 mai 2026, pe stadionul Municipal din Sibiu.
Arena, cu o capacitate de 12.363 de locuri, a mai găzduit de două ori ultimul act al competiției:
- EDIȚIA 2022-2023: Sespi OSK – Universitatea Cluj 0-0, 5-4 d.p.
- EDIȚIA 2023-2024: Corvinul Hunedoara – Oțelul Galați 2-2, 3-2 d.p.
Câștigătoarea trofeului va evolua în preliminariile Europa League.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.