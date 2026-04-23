Nicuşor Dan, reacție după demisiile miniștrilor PSD: „Sigur se va întâmpla ceva săptămâna viitoare”

Care sunt subiectele discuțiilor

„După cum știți, Cipru are președinția rotativă a Uniunii și este summitul Uniunii, care are loc o dată la șase luni în țara care are președinția. Sunt patru subiecte importante în discuție, pe cel mai important îl las la sfârșit.

E vorba, evident, de criza din Orientul Mijlociu și cum putem să răspundem la asta. Apoi Ucraina – după cum știți, am avut, în sfârșit, deblocarea și a împrumutului, și a pachetului al 20-lea de sancțiuni”, a declarat Nicușor Dan în cadrul conferinței de presă.

Președintele a evidențiat și preocupările legate de prețurile la energie.

„După aceea, continuarea discuțiilor pe competitivitate, cum să facem să avem o adevărată piață unică și, pentru că acesta este lucrul cel mai important, cum facem să scădem prețurile la energie în Uniune, deci și în România – asta și pentru consumatorii casnici, și pentru industrie”, a mai transmis acesta.

„Și subiectul cel mai important, o discuție pe viitorul cadru multianual, adică banii europeni din 2028-2034. Și aici, România are mai multe obiective. În primul rând, ne dorim ca bugetul să fie unul ambițios, un buget mare, și, după aceea, prima oară este o sesiune foarte consistentă, 400 de miliarde pe competitivitate – ne dorim ca acești bani pe competitivitate să ajute – și suntem multe țări care ne dorim asta – ne dorim ca acești bani pe competitivitate să ajungă și la companiile din țările mai puțin dezvoltate, astfel încât să nu creștem decalajul”, a mai transmis acesta.

Ce spune Nicușor Dan după demisiile miniștrilor PSD

Întrebat despre criza politică actuală din România, inclusiv despre demisia miniștrilor PSD și numirea unor interimari, Nicușor Dan a precizat că nu a primit încă documentele, dar este la curent cu evoluțiile.

„Nu, în mod oficial, nu. Bineînțeles că știu ce s-a întâmplat azi, le așteptăm și decidem”, a declarat președintele.

În ceea ce privește o eventuală moțiune de cenzură din partea PSD, șeful statului a refuzat să comenteze, subliniind că rolul său este acela de mediator.

„Eu sunt mediatorul, nu vreau să mă pronunț pe acțiunile fiecăruia dintre partide. Orice aș spune ar fi părtinitor pentru unul sau pentru celălalt”, a mai spus acesta.

Referindu-se la tensiunile dintre partidele politice, inclusiv la declarațiile lui Ilie Bolojan, conform cărora partidul său nu va mai face alianță cu PSD, președintele a subliniat că tonul discuțiilor pare să se fi calmat ușor.

„Sunt foarte multe scenarii și nu vreau să intrăm în ele. Dar apreciez că, cel puțin din ce am perceput eu, tonul discuțiilor s-a mai calmat puțin”.

Întrebat despre așteptările de la coaliție după demisiile miniștrilor PSD și dacă vor mai fi organizate consultări cu partidele, acesta a spus: „O să vă anunț. Sigur se va întâmpla ceva săptămâna viitoare, cu participarea mea, dar o să vă anunț”.

Totodată, întrebat dacă acesta crede că Guvernul, în forma cu miniștrii interimari, va performa, el a răspuns afirmativ.

