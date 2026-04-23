„Mă pregătesc să ies la pensie. Mai am două sau trei săptămâni. Urmează să fac 87 de ani și se pare că am ajuns ca să am și eu un pic mai mult timp. Nu fac nimic altceva decât… Voiajez tot timpul cum am voiajat în ultimii 75 de ani, cu mai multe probleme decât aveam înainte.

Când le aveam înainte era să mă uit dacă am teneșii, cum se spunea pe vremea aia, în regulă sau îi am pe ăia chinezești și s-au rupt deja și de unde să mai facem rost de încă o pereche? Și dacă aveam o rachetă, dacă erau două sau erau rupte sau nu știu ce, deci problemele erau mult mai puține”, a spus Ion Țiriac.

De asemenea, acesta a subliniat că ai mult mai multe probleme cu cât îmbătrânești, iar, în general, businessul nu îl mai interesează absolut deloc.

„Cu cât îmbătrânești, cu atât ai și mai multe probleme. Dar, în general, businessul nu mă mai interesează absolut deloc. Îl las pe feciorul meu mare să-și facă treaba și eu încerc să dau un pic înapoi din ceea ce am avut norocul să-mi cadă din cer după atâția ani.

Nu mai lucrez 28 de ore, trebuie să lucrez numai 24 pe zi, să vedem cum fac treaba asta”, a spus Ion Țiriac.

Recent, în cadrul unui interviu în GSP, Ion Țiriac a rememorat fără rețineri începuturile sale grele, marcate de lipsuri materiale și de eforturi uriașe pentru a-și croi un drum în tenis. Românul cu o avere estimată la 2,4 miliarde de dolari a vorbit și despre perioada în care era nevoit să împartă un cartof pe zi.

