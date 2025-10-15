Natalia Mateuț, detalii despre întâlnirea dintre familia ei și iubit: „Nu dau teste omului”

În prezent, Natalia Mateuț prezintă emisiunea „Viața fără filtru”, care se vede la Antena Stars de luni până vineri, de la ora 13.30, astfel că am vru să aflăm de la tânăra care va împlini 35 de ani în luna decembrie cum se împacă viața privată cu timpul petrecut destul de mult la muncă.

„Încerc să fac diferența între cele două aspecte ale vieții și să acord intimitate laturii personale, pentru a nu pierde din valorile și dorințele unei fete tinere. Dacă toți ochii sunt ațintiți spre mine nu înseamnă că nu-mi găsesc timp să ies în oraș, să ies la cafea, la un concert, într-un club sau să plec într-o vacanță. Toate sunt cu limită, evident”, a spus Natalia Mateuț în exclusivitate pentru Libertatea.

Vedeta de la Antena Stars locuiește în prezent într-un apartament pe care l-a primit cadou de la părinții ei, celebrul Dorin Mateuț, fost fotbalist la Dinamo București, și soția acestuia.

„Mutarea din casa părinților a venit într-un mod firesc, în momentul în care deja simțeam nevoia de timp pe care să-l petrec singură, dar și de intimitate. Mereu am avut dorința de a avea apartamentul în care locuiesc în prezent! La 28 de ani, când am plecat din casa părinților, ei au decis să mi-l dea mie”, a adăugat Natalia Mateuț.

Întrebată despre viața amoroasă, Natalia Mateuț ne-a dezvăluit că familia nu i-a cunoscut încă iubitul, deoarece a învățat de-a lungul timpului să nu se mai expună la începutul relației.

„Nu încă! Cred că acest moment va veni natural atunci când o să existe contextul. Nu mă grăbesc atunci când vine vorba de viața amoroasă sau, cel puțin, nu mă mai expun așa de repede! Nu dau teste omului iubit, însă dacă lucrurile nu merg spre direcția corectă și potrivită mie, sunt singura care poate lua o decizie”, a încheiat Natalia Mateuț interviul pentru Libertatea.

