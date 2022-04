Nelu Vlad a compus de-a lungul anilor zeci de piese care s-au bucurat de aprecierea publicului, iar una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate melodii este „În stație la Lizeanu”. Nelu Vlad povestește că, deseori, a compus piese în urma unor întâmplări sau, pur și simplu, după ce a auzit un cuvânt sonor, care i-a cerut o rimă.

Acest lucru se aplică și când vine vorba de „În stație la Lizeanu”. „Sincer, am făcut melodii care au fost create în urma unor întâmplări. Am făcut melodii după un gând care mi-a trecut la un moment dat prin cap. Pur și simplu, atunci când am auzit vorba asta, în stație la Lizeanu, imediat mi-a sunat armonic, ritmat, imediat mi s-a cerut rima. În fiecare piesă pe care o fac, strecor de fiecare dată câte o fărâmă de umor.

Piesa, la început, a avut altă formă, iar pe parcurs am mai modificat. Al doilea text a avut mai mult succes. Nu obișnuiesc să mă întorc la piese des, pentru că, odată ce au intrat în memoria oamenilor, nu mai poți să le schimbi”, a spus Nelu Vlad.

Succesul piesei se datorează unui singur cuvânt, „domnișoară”, este de părere acesta. De altfel, Nelu Vlad spune că doar două cuvinte pot face o melodie.

„Cred că la toate piesele refrenul are 90% efect asupra oamenilor. Iar acest cuvânt, domnișoară, pe care l-am folosit și aici și în altă melodie, a ajutat. E un cuvânt sonor, plăcut și, automat, câștigi și fetele și băieții. Refrenul contează foarte mult, iar două cuvinte formează un cântec”, a mai spus Nelu Vlad, care a vorbit recent și despre retragerea formației „Azur”.

„Probabil succesul nostru va mai dura un an, doi. Trebuie să te retragi din bun simț. Nu te mai poți urca pe scenă când nu mai ai așteptări de la tine. Te retragi și îi urmărești pe alții, tineri, zvelți, talentați. Publicul apreciază când te retragi la timp”, a dezvăluit el.

