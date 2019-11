De Livia Lixandru,

La vârsta de 21 de ani, nepotul lui Ilie Balaci nu s-a îndreptat spre fotbal, ci spre lumea showbiz-ului. Hristu Trică a impresionat cu talentul lui actoricesc, după ce a apărut în serialul Profu, de la Pro tv.

În serialul difuzat de PRO TV, Hristu Trică l-a interpretat pe Ovidiu, un tânăr problematic și cu un comportament agresiv. Mai mult, profu Andi Vasluianu află că tânărul este fiul lui.

După o altercație la sport, Ovidiu devine agresiv cu un coleg pentru că acesta l-a atins, iar din reacția lui, Mișu înțelege că ceva este în neregulă cu adolescentul și-l scoate la o cafenea. Așa află că agresivitatea tânărului vine din neasumarea orientării sexuale, presupusul său fiu ascunzând tuturor faptul că e gay.

„Am făcut şi eu fotbal şi am fost la mai multe cluburi, dar mi-am dat seama că nu era de mine, fiind mult de muncă şi de alergat. Apoi doi ani am făcut chitară, după care am intrat în trupa de teatru Brainstorming şi mi-am dat seama că îmi place mai mult decât orice pe lume.

Am început să tratez serios această meserie şi m-a ajutat şi bunicul foarte mult. El m-a îndrumat şi mi-a spus ‘băiatule, eşti prea frumos ca să nu te faci actor’. Şi mama este foarte mândră de mine, iar eu nu vreau să dezamăgesc pe nimeni şi să-mi fac treaba cât de bine pot. Am făcut această facultate pe propriile puteri şi sunt mândru de asta”, a povestit nepotul lui Ilie Balaci, potrivit click.ro.

Recomandări Directorul executiv al Colegiului Medicilor București e și el profesor pe fals!

Ilie Balaci a murit în urma unui infarct

Ilie Balaci a murit în urmă cu un an, la vârsta de 62 de ani, din cauza unui infarct. „Într-o zi mohorâtă de toamnă, Ilie Balaci a plecat să joace în echipa îngerilor! Dumnezeu să-l odihnească!”, a fost anunțul postat pe pagina oficială de Facebook a clubului Universitatea Craiova.

Ilie Balaci fusese internat în stare gravă la spital, după ce a suferit un stop cardio-respirator, medicii încercând să-l resusciteze vreme de 30 de minute.