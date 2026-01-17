O seară inspirată din lumea Bridgerton, organizată de Netflix

Potrivit News.ro, Netflix îi invită pe fanii serialului la „Balul Mascat Bridgerton”, un eveniment imersiv care va recrea atmosfera elegantă și spectaculoasă din universul serialului. Evenimentul va avea loc într-o singură seară, pe 19 februarie, la București, și este dedicat celebrării sezonului 4 din „Bridgerton”.

Organizatorii anunță că seara va include și apariții speciale ale unor actori din serial, ale căror nume urmează să fie făcute publice.

Cum pot ajunge fanii la Balul Mascat Bridgerton

Accesul la eveniment nu va fi liber. Conform News.ro, biletele vor putea fi câștigate exclusiv printr-un concurs oficial care începe pe 19 ianuarie, pe contul de Instagram Netflix România. Ulterior, concursul va continua și în colaborare cu creatori de conținut selectați.

„Detaliile complete ale concursului şi mecanica participării vor fi anunţate prin aceste canale”, precizează sursa.

Când apare sezonul 4 din Bridgerton

Sezonul 4 al serialului „Bridgerton” va fi lansat pe Netflix în două părți. Primele patru episoade vor fi disponibile pe 29 ianuarie 2026, iar episoadele 5–8 vor avea premiera pe 26 februarie 2026. Noul sezon este produs de Shondaland, compania fondată de Shonda Rhimes, și este coordonat de Jess Brownell.

Cel de-al patrulea sezon îl aduce în prim-plan pe Benedict Bridgerton, interpretat de Luke Thompson, al doilea fiu al familiei. Benedict refuză să se așeze la casa lui, în ciuda insistențelor mamei sale, Violet Bridgerton.

La un bal mascat organizat de Violet, Benedict este vrăjit de o tânără misterioasă, îmbrăcată în argintiu și purtând mască. Cu ajutorul surorii sale Eloise, el încearcă să afle identitatea acesteia. În realitate, femeia care l-a cucerit este Sophie Baek, o servitoare descurcăreață interpretată de Yerin Ha, care lucrează pentru Araminta Gun, personaj jucat de Katie Leung.

O distribuție amplă, cu personaje cunoscute și reveniri importante

Distribuția sezonului 4 îi include, printre alții, pe Jonathan Bailey, Nicola Coughlan, Hannah Dodd, Claudia Jessie, Luke Newton, Golda Rosheuvel și vocea inconfundabilă a lui Julie Andrews, care o interpretează pe Lady Whistledown.

Serialul „Bridgerton” a fost lansat în 2020 și fiecare dintre sezoanele sale s-a clasat printre cele mai urmărite producții de pe Netflix, potrivit datelor platformei.

