Neymar este din nou în centrul atenției. Jucătorul de fotbal a recunoscut că și-a înșelat iubita însărcinată și a ținut să îi ceară scuze public. Pe Instagram, el a postat un mesaj în care a recunoscut că i-a rănit sentimentele iubitei sale, Bruna Biancardi. Cel mai probabil, Neymar se teme ca aceasta să nu-l părăsească. Cei doi urmează să devină părinți peste doar câteva luni.

„Bru, fac asta pentru voi doi (n.r. – Bruna Biancardi și copilul) și pentru familia mea. Nu pot să justific şi să scuz ceea ce este de nejustificat şi de nescuzat. Nu e nevoie să precizez ce am făcut, dar am nevoie de tine în viaţa noastră.

Am văzut cât de expusă erai, cât de mult te durea totul şi cât de mult îţi doreai să fii alături de mine. Și eu rămân alături de tine. Am făcut o greşeală. Am greşit. Îndrăznesc să spun că fac greşeli în fiecare zi, atât pe teren, cât şi în afara lui.

Greşelile mele din viaţa personală le rezolv acasă, în intimitatea mea, cu familia şi prietenii mei. Toate acestea au afectat una dintre cele mai importante persoane din viaţa mea. Femeia pe care visez să o am alături de mine, mama copilului meu. A afectat familia ta, care acum este a mea. Afectează intimitatea într-un moment atât de special cum este maternitatea.

Recomandări Cum au murit într-o fracțiune de secundă, în adâncul oceanului, pasagerii submarinului Titan. Senzorii secreți ai Marinei SUA au detectat încă de duminică un sunet suspect

Mi-am cerut deja scuze pentru greşelile mele, pentru această expunere inutilă, dar mă simt obligat să o spun și public. Dacă o chestiune privată devine publică, scuzele trebuie să fie făcute publice. Nu-mi pot imagina viaţa fără tine. Nu știu dacă relația noastră va funcționa, dar sunt sigur astăzi că vreau să încerc. Dragostea noastră pentru copilul nostru va fi mai puternică și va învinge, dragostea noastră reciprocă ne va întări”, a scris Neymar pe Instagram.

Neymar și Bruna Biancardi vor deveni părinți

În urmă cu câteva săptămâni, iubita fotbalistului anunțase pe rețelele de socializare că este însărcinată. Neymar mai are un copil, un băiețel, dintr-o relație anterioară.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Recomandări Fiul miliardarului pakistanez nu voia să meargă în expediția cu Titan: „Era îngrozit, dar i-a făcut pe plac tatălui său”

„Visăm la viața ta, îți planificăm sosirea și știind că ești aici pentru a ne desăvârși dragostea ne face zilele mult mai fericite ?? Vei ajunge într-o familie frumoasă, cu un frate, bunici, mătuși și mătuși care deja te iubesc atât de mult! Hai în curând fiule, te așteptăm cu drag! „Înainte de a te forma în pântece te-am ales; înainte să te naști, te-am pus deoparte – Ieremia 1:5”, a scris Bruna Biancardi, iubita lui Neymar pe pagina sa de Instagram.

Playtech.ro Ce droguri a consumat Xonia, prinsă de Poliție! Abia putea să vorbească, riscă închisoarea! EXCLUSIV

Viva.ro Drama actriței din Maria Mirabela. A murit la 34 de ani, după ce a fost răpită și abuzată trei zile, de un fost pușcăriaș

Libertateapentrufemei.ro Wow, Corina Caciuc a înflorit lângă Reghe! Cum arată azi tânăra de 30 de ani. Ce schimbare, ce atitudine!

FANATIK.RO Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul 2023: Tradiții, obiceiuri și credințe. Ce nu e bine să faci pe 24 iunie

Știrileprotv.ro Cum s-a desfășurat tragedia submersibilului Titan. Cronologia evenimentelor | GALERIE FOTO

Observatornews.ro Dezastru pe autostrada A1, după un accident mortal înfiorător. O dubă a fost spulberată de TIR pe contrasens, pe breteaua care face legătura cu DN 7

Orangesport.ro Ce l-a mirat pe Emil Grădinescu după atacul lui George Ogăraru: "El a fost la mine acasă. Nici acum nu-mi vine să cred". Comentatorul crede că ştie motivul apariţiei subiectului

Unica.ro Horoscop egiptean Mihai Voropchievici. Nativii care vor reuși mereu în viață. 'Îi iubește destinul. Sunt ‘bântuiți’ de noroc!'