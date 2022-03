Veste mare pentru fanii fostei trupe N&D din care făceau parte Nick și Delia Matache. Artistul a hotărât să relanseze hitul „Vino la mine” și să-i dea un tonus nou. De această dată, Nick cântă alături de Bibi, artistă din tânăra generație. El a ajuns la ea, după fiica sa i-a arătat-o pe TikTok.

„Piesa s-a născut în 1999, a fost premiată în 2000 drept cea mai bună melodie a anului. Mi-am dorit să fac un remake, pentru că melodia, și nu numai piesa asta, se ascultă și în ziua de azi, după 23 de ani. Acum toată lumea trebuie să știe că proiectul se numește nnd – „Nick never dies”.

Într-o zi am primit un link de la fiica mea, în care cineva îmi cânta piesa – Bibi cânta refrenul pe TikTok. În prima fază nu știam despre ce era vorba, dar am zis că sună bine. Asta a fost acum ceva timp, apoi am început discuțiile cu Bibi, i-a plăcut ideea și am înregistrat. Având în vedere că e o piesă cu o cotă de popularitate atât de mare, am vrut să lucrăm minuțios, ca rezultatul final să sune bine.

Am filmat și un videoclip în care apare fiica mea, Andreea Marin, care are 15 ani, mai mulți actori, dar și dansatorii de la trupa Trouble. Mă bucur că face parte din proiectul acesta, sincer voiam să interpretez piesa cu ea, însă nu este pregătită”, a povestit Nick pentru Click!.

Nick: „Ar fi păcat să nu le audă și noua generație”

Fostul coleg de trupă al Deliei Matache a fost cel care a scris versurile pentru melodia „Vino la mine”. Artistul, pe numele din buletin Nicolae Marin, își dorește ca melodiile din anii 2000 să fie cunoscute și de noua generație.

„Publicul a fost cel care mi-a atras atenția că piesele au nevoie de o reîmprospătare, că trebuie să vin cu noi variante. Îmi doresc să readuc în atenția fanilor toate piesele mele, nu doar hiturile, chiar și melodiile făcute, dar nelansate, cu proiectul N&D. Unele s-au pierdut atunci, în perioada respectivă, pentru că nu am filmat clipuri și nu au mai ajuns în atenția publicului.

Au niște stări speciale piesele respective, fac parte dintr-o perioadă din viața mea în care am trecut prin fiecare vers pe care l-am expus în textele respective. Și atunci ar fi păcat să nu le audă și noua generație. Unele dintre ele sunt atemporale, versurile se potrivesc mereu într-o poveste de dragoste. Am zis că dacă oamenii vor asta, trebuie să readuc piesele vechi în atenție într-un stil nou”, povestește Nick.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Bibi: „Am crescut cu piesa asta”

Tânăra artistă a fost foarte încântată când a primit această propunere și aștepta cu mare nerăbdare să se relanseze melodia. Bibi, în vârstă de 19 ani, face parte din noua generație de artiști și este extrem de iubită de public.

„Nick a contactat-o pe mama acum ceva timp, ne-am întâlnit cu el și cu fiica lui, ea fiind inițiatoarea proiectului, ei îi mulțumesc mult pe această cale. Am înțeles că el căuta o voce pentru a reface piesa «Vino la mine» și i-a plăcut când a auzit interpretarea mea. A ieșit un proiect foarte frumos, pe care abia așteptăm să-l lansăm. E o piesă pe care eu o cânt cu drag și o cântam și înainte, am crescut cu piesa asta și mă bucur că am șansa să o interpretez alături de Nick. Mă bucur din suflet că m-a ales pe mine”, a declarat Bibi pentru sursa mai sus menționată.

