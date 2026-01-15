După o zi grea și o probă complicată cuplurile au trebuit să voteze cuplul care părăsește competiția. După ample dezbateri Cătălin Zmărăndescu și Luiza sunt salvați, iar NiCK NND si Cătălina Marin sunt eliminați.

NiCK NND și Cătălina Marin au plecat acasă

Cuplurile au votat în unanimitate, șapte voturi pentru Cătălin Zmărăndescu de a rămâne în concurs. Mulți concurenți s-au simțit prost față de Nick, chiar au și plâns.

„Unii și-au schimbat votul, ce să mai vorbim, și de aceea au simțit că nu a fost ok pentru ei, nu s-au simțit confortabil și de aceea au și izbucnit în plâns, că s-au răzgândit pe ultima sută de metri. E o strategie, eu am înțeles, ei au înțeles, e un joc.

Au zis așa: decât să fim noi vizați mai bine ne aliem noi cu toții și apoi vedem cum va fi la următoarea tură”, a spus Nick, după ce a aflat că el și Cătălina Marin trebuie să plece acasă, deși s-au descurcat bine la multe dintre probe.

Nick NNd si Catalina Marin eliminati power coupleIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

Nick NND și Cătălina Marin, relație de 33 de ani

La Antena 1 s-au aflat mai multe detalii despre povestea de dragoste dintre NiCK NND și soția lui, Cătălina Marin. El este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din țară, piesele pe care le-a lansat, au scris istorie și sunt fredonate la orice petrecere, iar ea este manager-ul care i-a fost aproape la orice pas.

„Pentru mine, Power Couple înseamnă a depăși limitele pe care nici nu mă gândeam că aș putea să le accesez vreodată”, spunea NiCK înainte de începutul emisiunii. Totodată, el mai adăuga: „Intru în concursul ăsta cu o oarecare temere. Sper să funcționăm bine sub presiune împreună”.

Cu o relație solidă, de peste 30 de ani, Cătălina își amintește și acum cum a început totul: „Suntem de la 14 ai mei, împreună, de când eram copii. Am crescut și ne-am autoeducat. Lecțiile le-am învățat din mers”. Complet de acord cu soția lui, Nick a mai menționat: ”am luat unul de la altul și bune și rele”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un șofer român de TIR a condus 30 de zile fără să facă pauzele legale de 42 de ori și a fost prins că încălcase timpii de odihnă, în Austria
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a mirat pe toți
Viva.ro
Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a mirat pe toți
„Boss-ul de la Pro...” Dan Negru, reacție virală după ce a aflat de plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. A spus lucruri pe care nimeni nu a îndrăznit să le facă publice până acum! Ce a dezvăluit
Unica.ro
„Boss-ul de la Pro...” Dan Negru, reacție virală după ce a aflat de plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. A spus lucruri pe care nimeni nu a îndrăznit să le facă publice până acum! Ce a dezvăluit
Sânziana Negru, schimbare radicală de look! Creatoarea de conținut nu mai arată deloc așa și a trecut printr-o transformare impresionantă. Foto
Elle.ro
Sânziana Negru, schimbare radicală de look! Creatoarea de conținut nu mai arată deloc așa și a trecut printr-o transformare impresionantă. Foto
gsp
Gigi Becali a dezvăluit ce impozit uriaș plătește la stat în fiecare lună: „Nu mai spun de taxe”
GSP.RO
Gigi Becali a dezvăluit ce impozit uriaș plătește la stat în fiecare lună: „Nu mai spun de taxe”
Mario Iorgulescu ar fi dispărut: „Nu mai poate lua nimeni legătura cu el”! Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia. Primele declarații ale mamei
GSP.RO
Mario Iorgulescu ar fi dispărut: „Nu mai poate lua nimeni legătura cu el”! Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia. Primele declarații ale mamei
Parteneri
Ultima oră! Mama lui Mario Iorgulescu rupe tăcerea după ce fiul ei a dispărut! Gino Iorgulescu își caută fiul, iar biata femeie a cedat. Situația e mult mai gravă decât se știa
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Mama lui Mario Iorgulescu rupe tăcerea după ce fiul ei a dispărut! Gino Iorgulescu își caută fiul, iar biata femeie a cedat. Situația e mult mai gravă decât se știa
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Avantaje.ro
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Cum arată casa în care locuiește Virgil Ianțu. Vilă pe două etaje, interior minimalist și detalii care nu se văd la TV
Tvmania.ro
Cum arată casa în care locuiește Virgil Ianțu. Vilă pe două etaje, interior minimalist și detalii care nu se văd la TV

Alte știri

Românul suspectat că și-a ucis mama, cardioloagă în Franța, prins de mascați la Cluj, în timp ce se plimba prin mall
Știri România 12:23
Românul suspectat că și-a ucis mama, cardioloagă în Franța, prins de mascați la Cluj, în timp ce se plimba prin mall
Nivel maxim de alertă pentru Iran, emis de MAE: „Părăsiți imediat țara!”
Știri România 12:21
Nivel maxim de alertă pentru Iran, emis de MAE: „Părăsiți imediat țara!”
Parteneri
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Adevarul.ro
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Câți bani a donat, de fapt, Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos. Suma este una fabuloasă
Fanatik.ro
Câți bani a donat, de fapt, Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos. Suma este una fabuloasă
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Parteneri
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan. Asistenta TV a povestit totul: „Așa dureri nu am știut că există...”
Elle.ro
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan. Asistenta TV a povestit totul: „Așa dureri nu am știut că există...”
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația făcută de oficialii ProTV: ”Andra va fi...” Val de reacții după aceste cuvinte...Iar asta nu e tot
Viva.ro
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația făcută de oficialii ProTV: ”Andra va fi...” Val de reacții după aceste cuvinte...Iar asta nu e tot

Monden

Marina Almășan, reacție după ce Cătălin Măruță și Dan Capatos au rămas fără emisiuni la TV: „Știindu-i însă ziariști talentați, inspirați, creativi”
Stiri Mondene 12:29
Marina Almășan, reacție după ce Cătălin Măruță și Dan Capatos au rămas fără emisiuni la TV: „Știindu-i însă ziariști talentați, inspirați, creativi”
Defectul lui Cătălin Măruță. O apropiată a familiei l-a dat de gol, după ce s-a aflat că pleacă de la Pro TV. „Știu că va fi schimbarea care îți schimbă perspectiva”
Stiri Mondene 12:06
Defectul lui Cătălin Măruță. O apropiată a familiei l-a dat de gol, după ce s-a aflat că pleacă de la Pro TV. „Știu că va fi schimbarea care îți schimbă perspectiva”
Parteneri
Acum e la „Survivor”, dar unde am mai văzut-o? Marina Dina are un trecut TV mult mai intens decât pare — imaginile din perioada Buzdugan & Morar explică tot
TVMania.ro
Acum e la „Survivor”, dar unde am mai văzut-o? Marina Dina are un trecut TV mult mai intens decât pare — imaginile din perioada Buzdugan & Morar explică tot
Metoda prin care o tânără a scăpat de plata chiriei și a facturilor. Trăiește viața la care mulți visează
ObservatorNews.ro
Metoda prin care o tânără a scăpat de plata chiriei și a facturilor. Trăiește viața la care mulți visează
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Libertateapentrufemei.ro
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Parteneri
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
GSP.ro
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
Adrian Mutu ridică tonul: „Bă, băiatule, tu vii cu Daniel Paraschiv?!”
GSP.ro
Adrian Mutu ridică tonul: „Bă, băiatule, tu vii cu Daniel Paraschiv?!”
Parteneri
Mici schimbări în stilul de viață prelungesc viața. Cinci minute de mișcare pe zi reduc riscul de deces
Mediafax.ro
Mici schimbări în stilul de viață prelungesc viața. Cinci minute de mișcare pe zi reduc riscul de deces
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Wowbiz.ro
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Dan Petrescu, detalii neștiute despre cea mai grea perioadă din viața sa. Ce spune despre boala care suferă de ceva timp. &quot;Asta este&quot;
Redactia.ro
Dan Petrescu, detalii neștiute despre cea mai grea perioadă din viața sa. Ce spune despre boala care suferă de ceva timp. &quot;Asta este&quot;
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava
KanalD.ro
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava

Politic

Sute de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
Politică 10:06
Sute de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
Revoltă în partidul lui Dominic Fritz înaintea congresului: „Avem o propunere pentru reformă”
Politică 14 ian.
Revoltă în partidul lui Dominic Fritz înaintea congresului: „Avem o propunere pentru reformă”
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
FCSB revine în Ghencea! Este bomba anului în SuperLiga. Gigi Becali: „O să luăm titlul acolo!”
Fanatik.ro
FCSB revine în Ghencea! Este bomba anului în SuperLiga. Gigi Becali: „O să luăm titlul acolo!”
Exercițiul fizic e la fel de eficient ca medicamentele, în cazul depresiei
Spotmedia.ro
Exercițiul fizic e la fel de eficient ca medicamentele, în cazul depresiei