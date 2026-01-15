După o zi grea și o probă complicată cuplurile au trebuit să voteze cuplul care părăsește competiția. După ample dezbateri Cătălin Zmărăndescu și Luiza sunt salvați, iar NiCK NND si Cătălina Marin sunt eliminați.

Cuplurile au votat în unanimitate, șapte voturi pentru Cătălin Zmărăndescu de a rămâne în concurs. Mulți concurenți s-au simțit prost față de Nick, chiar au și plâns.

„Unii și-au schimbat votul, ce să mai vorbim, și de aceea au simțit că nu a fost ok pentru ei, nu s-au simțit confortabil și de aceea au și izbucnit în plâns, că s-au răzgândit pe ultima sută de metri. E o strategie, eu am înțeles, ei au înțeles, e un joc.

Au zis așa: decât să fim noi vizați mai bine ne aliem noi cu toții și apoi vedem cum va fi la următoarea tură”, a spus Nick, după ce a aflat că el și Cătălina Marin trebuie să plece acasă, deși s-au descurcat bine la multe dintre probe.

Nick NND și Cătălina Marin, relație de 33 de ani

La Antena 1 s-au aflat mai multe detalii despre povestea de dragoste dintre NiCK NND și soția lui, Cătălina Marin. El este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din țară, piesele pe care le-a lansat, au scris istorie și sunt fredonate la orice petrecere, iar ea este manager-ul care i-a fost aproape la orice pas.

„Pentru mine, Power Couple înseamnă a depăși limitele pe care nici nu mă gândeam că aș putea să le accesez vreodată”, spunea NiCK înainte de începutul emisiunii. Totodată, el mai adăuga: „Intru în concursul ăsta cu o oarecare temere. Sper să funcționăm bine sub presiune împreună”.

Cu o relație solidă, de peste 30 de ani, Cătălina își amintește și acum cum a început totul: „Suntem de la 14 ai mei, împreună, de când eram copii. Am crescut și ne-am autoeducat. Lecțiile le-am învățat din mers”. Complet de acord cu soția lui, Nick a mai menționat: ”am luat unul de la altul și bune și rele”.

