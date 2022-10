Nicole Cherry și-a dorit dintotdeauna să fie mamă tânără, astfel că visul ei s-a îndeplinit și a devenit mamă la 22 de ani. Artista este foarte grijulie cu Anastasia, însă are și ajutorul mamei sale, dar și al lui Florin, soțul ei.

„Îmi doream din inimă să am copil de tânără, se pare că am și reușit, dar asta pentru că am și avut noroc să găsesc persoana potrivită. Cred că, în primul rând, atunci când te decizi să aduci pe lume un bebeluș, trebuie să fie cu persoana potrivită, ca să fiți în armonie”, a declarat vedeta pentru impact.ro.

Florin este un real ajutor pentru Nicole atunci când vine vorba de Anastasia. Soțul artistei este foarte implicat în creșterea micuței și nu se ferește să îi schimbe scutecele.

„Nu avem probleme, știe să facă absolut tot. O schimbă, îi dă să mănânce, o adoarme. Atunci când mă vede că plec, Anastasia plânge și e supărată, vrea să stea numai cu mine când sunt acasă, dar ulterior când uită că am plecat, se înțeleg foarte bine, nu au probleme”, a spus Nicole Cherry despre soțul ei.

Artista crede foarte mult în relația pe are o are și a știut de la bun început că Florin e sufletul ei pereche. „De la bun început, pentru că am avut încredere și nu m-am îndoit nicio secundă, niciun moment când eram alături de el. Mă simțeam sigură, știam că niciodată nu m-ar pune într-o situație în care să mă facă să mă simt prost sau să mă părăsească. Nu am avut niciodată sentimentul acesta”, a declarat cântăreața.

Mulți s-au întrebat de ce Nicole Cherry vine singură la evenimentele mondene. Artista a dezvăluit că lui Florin nu-i plac astfel de ieșiri și preferă să o lase pe ea să își facă treaba.

„Nu îi plac evenimentele, dar nu pentru că nu s-ar simți bine, ci pur și simplu consideră că ar trebui să mă lase pe mine să-mi fac treaba așa cum știu și să nu intervină el”, a mărturisit Nicole, pentru sursa mai sus menționată.

