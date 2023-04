În noiembrie 2021, Nicole Cherry a adus pe lume o fetiță, care a fost botezată Anastasia. Micuța are deja un an și trei luni, a crescut mult, deja merge în picioare. Artista nu are bonă pentru Nasti, așa o alintă pe micuță, ci se bazează pe ajutorul mamei sale.

„Mă bucur că am avut organismul tânăr și care a reușit să își revină foarte repede”

Nicole Cherry a continuat să meargă la cântări, al concerte și evenimente, s-a împărțit între carieră și viața personală. Vrea să arate perfect în fața fanilor, așa că după sarcină a fost și mai atentă la silueta ei. A slăbit mult, după cum recunoaște chiar ea. „Cred că sunt cea mai slabă variantă a mea. Să știi că am și muncit foarte mult și nu pot să spun că am fost cea mai atentă atunci când vine vorba de alimentație și de sport.

Dacă ar fi un lucru la care am renunțat de când am devenit mamă, ar fi la sport, pentru că nu am mai avut timp și am preferat să fac alte lucruri. Dar mă bucur că am avut organismul tânăr și care a reușit să își revină foarte repede, m-a ajutat enorm”, a explicat Nicole Cherry, care acum are 45 de kilograme, mai puțin decât avea înainte de a rămâne însărcinatp.

„Sunt mai slabă! Acum am 45 de kilograme! E foarte bine!”, a spus ea.

„Ce simt poate că s-a schimbat la mine, clar este organismul. Cred că nici nu mai asimilez atât de repede anumite alimente pe care le consumam înainte și simțeam o diferență când venea vorba de cântar. Acum nu simt că e așa, simt că s-a schimbat și că arderile mele sunt mai puternice”, a mai explicat Nicole Cherry.

Cum a slăbit Nicole Cherry

Nicole Cherry are o viață foarte activă, merge la concerte, la evenimente. E preocupată de silueta ei, de când a născut a slăbit vizibil. Acum ceva vreme ea a spus cum a reușit să dea mai multe kilograme jos.

„Nu mai mănânc produse din faină albă și zahăr, ci totul este integral. Însă nu am scos pâinea din alimentație, pentru că, la sfaturile antrenoarei, la vârsta mea, nu este cazul.

Am ales variantele sănătoase – pâine integrală/orez sălbatic/paste integrale! Carne slabă și pește, pentru că toate au proteine, grăsimi, carbohidrați, dar sunt astfel calculate pentru a-mi modela frumos trupul”, a mărturisit Nicole Cherry, potrivit viva.ro.

Nicole Cherry e căsătorită civil cu Florin Popa din mai 2022, când a avut loc și botezul fetiței lor. „Într-adevăr, suntem un cuplu solid și știm să ne ascultăm unul pe celălalt, asta ne ajută enorm. Florin este sprijinul meu, cel puțin în toată această perioadă m-a ajutat enorm în tot.

Cred că, în general, e important, așa cum am spus, să existe comunicare, să înțelegi nevoia fiecăruia și să ai răbdare, să te bucuri de lucrurile, care, pe moment, nu par atât de WOW, dar ele, de fapt, contează enorm de mult. Lucrurile simple, în general, ne ajută să ne bucurăm mai mult, cred eu”, a declarat Nicole pentru Ego despre soț.

