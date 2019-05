„Da, ne-am mutat împreună! Pisica e cu noi. E a noastră. Tot mami ne face de mâncare. Mai fac şi eu când am timp, ne mai dă şi mama. E totul la fel, doar că nu sunt noaptea acasă. Tatălui îi place foarte mult de el (n.r. de iubit), îl cunoaşte foarte bine. Asta l-a făcut pe el mai relaxat. Ştie că sunt undeva bine. Şi eu i-am demonstrat lui că pot să iau decizii. A venit natural. Nici eu nu am zis: Gata, de mâine mă mut! Nu ştiu dacă face cineva neaparat chestia asta. A venit de la sine. Din moment ce părinţii îţi dau voie să te duci o zi, o noapte, ştiu ce urmează. E firesc. În cazul meu a fost ok şi suntem ok”, a declarat Nicole Cherry la „Răi Da Buni”.

Cântăreața Nicole Cherry și-a luat permisul de conducere. Vedeta a mărturisit că iubitul ei a fost cel care a înscris-o la școala de șoferi.

