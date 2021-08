Nicoleta Nucă a fost cerută în căsătorie la Istanbul. Cum arată inelul de logodnă

„Am zis da! Te iubesc, Alex Ursache”, a scris cântăreața pe contul ei de socializare. Nicoleta Nucă și toboșarul Alex Ursache formează un cuplu de aproape patru ani. Cei doi s-au întâlnit la o petrecere.

„Cred că acum trăiesc prima dragoste. Până acum doar credeam că iubesc. Am stat și am analizat. Cred că în relațiile anterioare a fost atașament, a fost atracție, a fost obișnuință, dar nu a fost iubire. Simt acum ceva ce nu am mai simțit niciodată. Deci, asta este dragostea!”, a declarat Nicoleta Nucă, pentru Click!

Nicoleta Nucă, la „Bravo, ai Stil” sezonul 7

Nicoleta Nucă, originară din Republica Moldova și stabilită în România, este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică pop din tânăra generație.

Pasionată de muzică încă de la grădiniță, Nicoleta a început să ia lecții de canto de la 9 ani, căutând mereu să studieze la cele mai bune școli din România și Italia și să-și perfecționeze tehnica vocală.

„Îmi plac provocările, sunt mereu dornică să ies din zona mea de confort, prin astfel de lucruri cred că oamenii pot evolua, pot deveni tot mai buni în ceea ce fac.

Cred că „Bravo, ai stil! Celebrities” va reprezenta o astfel de provocare personală, cu siguranță voi învața lucruri noi despre mine, despre oameni și asta mă motivează cel mai mult.

Am un stil versatil și sunt sigură că în competiție voi învăța multe lucruri noi legate de fashion, despre care nu știam până acum și care mă vor ajuta pe viitor”, spune Nicoleta Nucă.

