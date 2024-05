Nicoleta Nucă a făcut dezvăluiri despre proiectele profesionale pe care le are în desfășurare, dar și despre relația toxică trăită în trecut.

Experienţa grea prin care a trecut Nicoleta Nucă se regăseşte în versurile piesei „Nenorocit”, pe care o consideră o încheiere definitivă a poveştii de dragoste eşuate din trecut.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„M-am legat de o relaţie din trecutul meu îndepărtat, de o relaţie toxică, pentru că îmi doream să fie un moment de închidere al trecutului, am vrut să vorbesc despre ceva ce nu mai vorbisem în trecut, şi anume despre mine.

Dacă în alte piese am vorbit de experiențele altora, de data asta am ales să vorbesc de experiența mea în totalitate. Am plecat cu ideea să fie un manifest şi pentru oamenii care se află în relaţii toxice. Ca să îşi facă curajul să plece de acolo, pentru că oamenii de acest gen nu se schimbă. Lucrurile nu o să se îmbunătăţească niciodată, ci o să se deterioreze în timp”, a spus Nicoleta Nucă pentru Unica.

Recomandări EXCLUSIV | Libertatea a calculat câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru o locuință „verde”. Costurile, inaccesibile pentru românii de rând

În urmă cu câţiva ani, pe când avea doar 21 de ani, Nicoleta Nucă a trecut prin clipe cumplite din cauza fostului iubit.

„E foarte greu să dai un sfat unei persoane de acest gen pentru că sunt atât de manipulaţi şi atât de spălaţi pe creier. Au impresia că cei din jur vor să le strice viaţa, să le rupă relaţia de iubire. Oamenii din anturajul lor să le fie alături”, a mai mărturisit Nicoleta Nucă.

Recent, Nicoleta Nucă a postat un mesaj pe contul de socializare, în care a anunțat că ea și Alex Ursache s-au despărtit după o relație de 7 ani. În ultima vreme, artista a vorbit despre nunta cu acesta, însă, în cele din urmă au luat-o pe drumuri separate, fără a dezvălui motivele care au dus la ruptură.

Urmărește-ne pe Google News