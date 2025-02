Chiar dacă în prezent artista trece printr-o perioadă fericită a vieții ei, melodia „Amar” vorbește despre despărțire, iar Nicoleta Nucă ne-a dezvăluit în exclusivitate cu cine a lucrat pentru piesă și videoclip.

„Piesa «Amar», lansată pe canalul de YouTube Cat Music, este o poveste despre iubire și durerea despărțirii, un subiect cu care se vor identifica mulți dintre cei care au trăit sau trăiesc asemenea momente. Este o baladă frumoasă, dulce și melancolică despre singurătate și speranța că persoana iubită se va întoarce. Deși piesa nu reflectă realitatea mea actuală, aceste sentimente îmi sunt familiare și m-au ajutat să transmit mesajul piesei.

Piesa a fost compusă de Loredana Cavașdan, Gabriel Stănoiu și DJ Sava, iar pentru clip am ales să lucrez tot cu Isabella Szanto, cu care am filmat deja câteva clipuri și îmi place mult să lucrez cu ea”, a spus Nicoleta Nucă în exclusivitate pentru Libertatea.

Frumoasa brunetă, care are o nouă relație și a decis să se mute în aceeași casă cu iubitul ei, ne-a vorbit și despre viața ei privată, afirmând că noul capitol din viața ei este unul plin de iubire.

„Oricât de clișeic ar suna, chiar cred că «singurul lucru constant este schimbarea». Dacă nu faci schimbări și nu evoluezi, înseamnă că stai pe loc. În cazul de față, acest nou capitol s-a întâmplat cumva forțat și de împrejurări, dar și pentru că simțeam că dacă nu fac niște schimbări în viața mea, nu se va schimba nici energia mea.

După ce m-am despărțit, l-am întâlnit pe Bogdan, care nu locuiește în București și, pentru că relația noastră a avansat cu pași repezi și ne-am dat seama încă din primele săptămâni că suntem două jumătăți din același suflet, am hotărât că nu are rost să pierdem timpul făcând naveta între București și Valea Călugărească, de unde este el. Și, încercând să ne organizăm astfel încât să ne putem vedea, m-am mutat la el și am mobilat camerele esențiale din casă, dormitorul, baia, dressing-ul meu și al lui și bucătăria, ca să putem locui acolo”, a mai afirmat Nicoleta Nucă în exclusivitate pentru Libertatea.

Cântăreața ne-a vorbit și despre calitățile pe care le are Bogdan, noul ei iubit, afirmând că acesta este, din punctul ei de vedere, bărbatul ideal la care a visat de mult timp.

„Pot spune că sunt foarte fericită și împlinită din acest punct de vedere. Mă simt iubită, apreciată și respectată. Bogdan are exact calitățile pe care le întrunește «bărbatul ideal» în viziunea mea: este inteligent, ambițios, perspicace și foarte muncitor, amuzant și degajat, extrem de bine educat și cu bun simț, este calm, răbdător și înțelegător, foarte matur și cu o inteligență emoțională peste medie, empatic, cald, blând și foarte, foarte iubitor.

Pe lângă toate aceste calități, este și un interlocutor extraordinar, avem o comunicare foarte deschisă și relaxată pe absolut orice temă și nu ne este frică să ne împărtășim unul altuia fricile, dubiile, dorințele, gândurile și bucuriile. Din punct de vedere profesional, el este muzician, așa că înțelege lumea din care vin eu, cântă la clarinet la Operă Națională, iar în paralel are, împreună cu tatăl lui, o firmă de geamuri termopan”, a încheiat Nicoleta Nucă.

