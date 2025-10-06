Noi concurenți au fost anunțați pentru emisiunea „Trădătorii”. Dilly Chilly revine pe micul ecran

Din 30 octombrie, la PRO TV și pe VOYO, vom vedea noi concurenți hotărâți să-și urmeze instinctul și să-și testeze limitele. Împărțiți între nevinovați și trădători, vor trebui să-și  câștige încrederea și să rămână în joc pentru marele premiu de până la 100.000 de euro.

Cine este Alexandra Popescu (Dilly Chilly), concurentă la „Trădătorii”

Din Târgu Jiu vine Alexandra Popescu (Dilly Chilly) – manager de produs, care își propune să se reconecteze cu publicul printr-o experiență intensă și provocatoare: „M-am retras puțin din lumina reflectoarelor și din atenția oamenilor, pentru că eu fiind foarte strălucitoare, mulți se încarcă cu lumina mea, sunt ca o baterie pentru toți ceilalți. Și din cauza unor evenimente triste în familia mea, care au venit într-un șir, unul după altul, exact după ce am născut, au fost prea multe lucruri care au început să mă scurgă de energie și am pierdut din focul din interior. Am avut nevoie din nou să mă retrag o perioadă încât să-mi reîncarc bateriile cu forță maximă. Să-mi reaprind focul interior, să pun combustibil pe el – de asta am și venit la emisiune, să mai pun niște combustibil.”

Cine este Ilaria Mareș, concurentă la „Trădătorii”

La castel ajunge și Ilaria Mareș, o italiancă stabilită în România de peste 10 ani, consultant în managementul calității, care aduce în joc echilibrul și experiența muncii în echipă: „Sunt o persoană sinceră care iubește să fie într-o echipă, care a fost în echipe la nivel sportiv, la nivel profesional. În viața mea profesională am reprezentat pentru doisprezece ani o companie care lucrează în domeniul medical. România m-a primit într-un moment din viața mea în care, din cauza crizei economice care s-a întâmplat în 2008, era foarte greu să găsesc un loc de muncă care oferea și un salariu. Am ajuns aici pentru că trebuia să stau 3 luni printr-un proiect plătit cu fonduri europene și, ulterior, mi-a fost oferit primul meu contract de un an.”

Cine este Alexa Vangu, concurentă la „Trădătorii”

În competiție intră și Alexa Vangu, din Mangalia – compozitor, pasionată de muzică și de lumea artistică, iar experiența în domenii creative o ajută să privească jocul cu sensibilitate, dar și cu strategie: „De mică am fost pasionată de muzică, o pasiune moștenită de la tatăl meu, care este un chitarist excepțional. Am urmat școala, liceul, facultatea și masterul de muzică, deci pot spune că sunt complet formată în acest domeniu. Sunt și partener cu o firmă mare din România care vinde calculatoare și produse tehnice, fac social media pentru ei – și îmi place foarte mult. În timpul liber sunt streamer, chiar dacă nu am foarte mult timp. Vreau să mă apuc serios de actorie, cred că această emisiune mi-a deschis o nouă perspectivă, pentru că televiziunea mă atrage. Îmi doresc foarte mult să joc în seriale și filme românești – este o cale pe care încă nu am explorat-o atât de mult pe cât mi-aș fi dorit – și, nu în ultimul rând, vreau să mă întorc la musicaluri. Am mai jucat înainte de pandemie, în Footloose – Dansează liber la Teatrul Metropolis, în colaborare cu Teatrul Mic, și, mai apoi, am fost prințesa Ana, în Frozen.”

Cine este Gabriel Bota, concurent la „Trădătorii”

Printre concurenți se află și Gabriel Bota, scriitor din Cluj, cunoscut pentru proiectele prin care promovează lectura și mișcarea în rândul tinerilor: „Sunt scriitor și promotor cultural și sportiv. Promovez lectura și sportul în rândul tinerilor din România prin diverse proiecte, ca de exemplu, „Read and Ride”. Ultima ediție de Read and Ride a fost chiar in iarna lui 2024 când, împreună cu colegul meu Rudolf Nyari, am mers cu bicicleta până pe insula Capul Horn, deasupra de Antarctica, să ducem cartea „Toate pânzele sus” scrisă de Radu Tudoran, devenind astfel primii oameni din istorie care au ajuns cu bicicletele pe această insulă.”

Cine sunt nevinovații și cine sunt trădătorii? Cine va reuși să distingă adevărul de aparențe și să rămână în joc până la final? Aflăm din 30 octombrie, la PRO TV și pe VOYO, în cel mai intens reality-show al toamnei: TRĂDĂTORII.

