Locuința lor esteveche și este transformată în pensiune, iar cei doi o dau spre închiriere turiștilor. În urmă cu câteva zile, bucătarul făcea turul casei și spunea cum va arăta după renovarea, iar acum lucrările sunt gata. Monica făcut publice și câteva imagini după ce au terminat și de amenajat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Nicolai Tand și soția nu au uitat de motivele tradiționale, care se regăsesc, în special, în bucătărie și în câteva dintre colțurile casei. Casa are un living și o bucătărie spațioasă, trei camere și trei băi. Două dintre dormitoare sunt la etaj.

În prezent, Nicolai nu locuiește în Rozavlea, ci la București. Astfel, casa pe care o deține în comuna copilăriei sale o închiriază doritorilor pe un cunoscut site de închirieri. „Casa dintre dealuri”, așa cum e numită locuința bucătarului, are un living spațios, trei dormitoare, trei băi, dar și o bucătărie complet echipată. Două dintre dormitoare sunt situate la etaj, iar un dormitor la parter, cu intrare separată. Există 3 băi cu duș care corespund fiecărei camere.

Recomandări Câți bani a dat Gigi Becali în 2024 la AUR. Lista celor care au împrumutat partidul, iar apoi au devenit parlamentari

„Această casă de vacanță se află la 11 km de Mănăstirea Bârsana și la 13 km de The Wooden Church of Poienile Izei. Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul internațional Maramureș, situat la 86 km”, se arată în descrierea vilei pe un site de închirieri. De asemenea, cei care se cazează la casa lui Nicolai Tand se pot bucura de timp în natură, căci locuința are o curtă imensă, împrejmuită cu gard din inele.

Urmărește în fiecare zi seria de materiale dedicate finalei prezidențiale – „Nicușor Dan vs George Simion”!

Urmărește-ne pe Google News