În luna mai a acestui an, Daniela Crudu a născut o fetiță. „Îmi doream fetiță. Prima oară nu știam nici eu, dar m-am gândit mai bine, la fetiță o să știu eu ce să îi fac. Vreau să fac băiță cu ea, vreau să mă machiez cu ea”, a declarat acesta înainte să devină mamă, într-o emisiune la TV.

Ulterior, în luna august Daniela Crudu și-a botezat fetița la biserică, iar după slujbă toți invitații au mers la restaurant, unde s-au bucurat de o petrecere de lux în cinstea Daianei Maria. Și mama, și fiica au purtat rochii albe, asortate.

Acum, Daniela Crudu surprinde cu noi imagini cu fetița ei. Fosta asistentă de televiziune și-a filmat fetița în brațele tatălui ei. Daiana Maria apare îmbrăcată într-un costum roz, iar pe cap are o căciuliță albă și e atentă la telefonul cu care mama ei o filmează.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Cum s-a schimbat viața Danielei Crudu de când a devenit mamă

Au trecut câteva luni de la momentul în care Daniela Crudu a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. De atunci, ea s-a dedicat în totalitate creșterii și îngrijirii micuței, transformându-se într-o mamă devotată și iubitoare.

Pe rețelele de socializare, în urmă cu ceva vreme, Daniela Crudu a ales să împărtășească cu fanii săi momente din viața sa de mamă. Prin intermediul imaginilor, fosta asistentă TV a transmis emoția și bucuria pe care le trăiește în prezența micuței sale.

Deși a avut o carieră de succes în lumea televiziunii, Daniela Crudu a renunțat la acest job pentru a-și întemeia familia mult dorită. Ea a fost mereu deschisă și sinceră în legătură cu viața personală, iar acum se dedică cu mare entuziasm și responsabilitate creșterii micuței sale.

Fanii brunetei au fost impresionați de felul în care se implică în viața copilului său și i-au transmis mesaje de susținere. Minunea care i-a schimbat viața este acum centrul universului său, iar Daniela Crudu se bucură de fiecare clipă petrecută alături de micuța sa, Daiana.

„Frumusețe, ce îți face bebelina? Poze cu ea când vedem?”, „Daniela ești la fel de superbă că înainte de a da naștere”, „Să-ți trăiască și să crească mare și sănătoasă fetița!”, au fost câteva dintre mesajele primite de Daniela.

Daniela Crudu a născut prematur

După ce a devenit mamă, Daniela Crudu a fost invitată în emisiunea „Xtra Night Show”, unde a mărturisit că fiica ei s-a născut prematur. Bruneta a fost nevoită să stea în spital 5 zile și era îngrijorată pentru bebeluș.

„Am născut la 36 de săptămâni, la 8 luni. Nu a stat la incubator, a stat doar în acea noapte. Am fost într-o urgență că nu mai mișca fetița. Eu aveam probleme că aveam sarcina joasă. N-am avut chef de nimeni și nimic, nu aveam chef de telefoane, că îmi suna mereu. Eu eram disperată. Nu eram eu ok, sufletul meu era varză. Îmi era greu, am stat 5 zile în spital, au avut grijă de noi“.

Și a continuat: „E așa de frumoasă, nu-mi mai imaginez viața fără ea, nu mă mai interesează de nimic, să se întâmple orice că doar ea contează. E atât de frumoasă și finuță, e micuță. Cu el seamănă”.

Urmărește-ne pe Google News