Nelu Cortea, alături de Cătălin Bordea și Radu Bucălae vor urca pe scena de la Sala Palatului pe 6 și 7 octombrie 2025, iar în deschiderea lor vor fi alte nume care vor spune glume: Anisia Gafton, Florin Serghei, Vlad Oprea, Gabriel Gherghe, Edi Vacariu și Mădălina Mihai.

Cu mai puțin de două luni înaintea show-ului „Scandalos”, Nelu Cortea a stat de vorbă cu Libertatea despre spectacolul de la Sala Palatului din București.

Nelu Cortea, Cătălin Bordea și Radu Bucălae, show de stand-up comedy la Sala Palatului

„Show-ul «Scandalos» este exact ce promite titlul: comedie fără frâne! Vor fi glume «edgy», situații care te fac să râzi și să te întrebi de ce râzi… și mai ales multă terapie prin comedie. Cred că în vremurile astea toți avem nevoie să dăm reset prin râs, să scoatem din noi tensiunea. O să fie o seară în care te simți bine și, fără să vrei, îți faci și puțină terapie”, a spus Nelu Cortea.

Celebrul comediant care va urca pe scenă pe 6 și 7 octombrie ne-a dezvăluit și cât durează să scrie un text de 40 de minute pentru un show atât de mare precum cel de la Sala Palatului.

„Ideile le adun tot anul: orice discuție, orice moment poate fi material. Dar când vine vorba să scriu efectiv un show de 40 de minute, îmi ia cam două luni să-l pun cap la cap. E un proces: testezi glume, le rescrii, le încerci iar… până ajung în forma în care știu că oamenii vor râde din toată inima”, a mai afirmat prezentatorul de la „The Ticket”, emisiune difuzată de Antena 1.

Recomandări Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 20

Am vrut să aflăm de la Nelu Cortea și cum se împacă viața de comediant cu timpul petrecut în familie, iar vedeta a declarat că nu își ia copiii la show-urile de stand-up comedy, însă micuții știu că tatăl lor este „omul cu glumele”.

„Nu, copiii nu vin la show-uri. Nu facem stand-up pentru copii, altfel nu s-ar mai numi «Scandalos». Ei știu că tati e «omul cu glumele», sunt obișnuiți să mă vadă plecând la filmări sau la emisiuni, dar nu se uită aproape niciodată la TV. E ceva normal pentru ei, ca și cum tati merge la birou. Doar că biroul meu e pe scenă”, a spus Nelu Cortea.

Comediantul adoră vacanțele cu rulota

Comediantul ne-a mai dezvăluit și că recent și-a descoperit o nouă pasiune!

„Când suntem la țară, cel mai mult ne place să ne plimbăm cu bicicleta. În București facem de toate: board-game-uri, Lego, mers la cinema, ieșiri în pădure… De curând ne-am descoperit o nouă pasiune: vacanțele cu rulota. E libertatea aia totală: pui casa pe roți și pleci unde vrei”, a încheiat Nelu Cortea interviul pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE