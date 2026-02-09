Bad Bunny a transformat pauza Super Bowl 2026 într-un spectacol memorabil, incluzând un moment inedit: o nuntă reală desfășurată pe scenă. Această surpriză a captat atenția milioanelor de telespectatori duminică, 8 februarie 2026, pe stadionul Levis din Santa Clara, California.

Nuntă la Super Bowl 2026

Cuplul, îmbrăcat în ținute albe asortate, a fost invitat să-și celebreze uniunea în timpul show-ului, după ce i-au cerut inițial artistului să participe la nunta lor. Bad Bunny a răsturnat situația, oferindu-le o șansă unică: să își spună jurămintele în fața unei audiențe globale.

Pastorul a rostit câteva cuvinte introductive în spaniolă, după care mirii s-au sărutat, moment urmat de aplauze și intrarea spectaculoasă a lui Lady Gaga, care a interpretat „Die With a Smile” într-o versiune salsa. Acest spectacol vibrant a adus în prim-plan moștenirea portoricană a lui Bad Bunny, artistul cântând hituri precum „Tití Me Preguntó”, „BAILE INoLVIDABLE” și „NUEVAYoL”.

„Am vrut să arăt lumii frumusețea culturii mele și să o sărbătoresc cu toți cei care ne-au urmărit”, a afirmat artistul într-o declarație anterioară. Pe lângă Lady Gaga, spectacolul a inclus apariții de la vedete precum Ricky Martin, Cardi B, Jessica Alba și Pedro Pascal, creând un moment de referință pentru genul muzicii în limba spaniolă.

După ce a câștigat Grammy pentru primul album integral în spaniolă desemnat „Albumul Anului”, Bad Bunny a demonstrat încă o dată impactul său global. Show-ul s-a încheiat într-o explozie de artificii.

Lui Donald Trump nu i-a plăcut

Donald Trump nu a lăudat deloc spectacolul lui Bad Bunny de la Super Bowl 2026, dimpotrivă. Artistul a cântat numai în limba spaniolă și o singură piesă în engleză. „Spectacolul din pauza Super Bowl este absolut îngrozitor, unul dintre cele mai proaste din toate timpurile! Nu are niciun sens, este o jignire adusă măreției Americii și nu reprezintă standardele noastre de succes, creativitate sau excelență. Nimeni nu înțelege un cuvânt din ce spune tipul ăsta, iar dansul este dezgustător, mai ales pentru copiii mici care se uită din toată SUA și din întreaga lume”, a scris Trump pe Truth Social.

„Acest «spectacol» este doar o «palmă» dată țării noastre, care stabilește noi standarde și recorduri în fiecare zi – inclusiv cea mai bună bursă și cele mai bune planuri de pensii 401(k) din istorie! Nu este nimic inspirațional în acest spectacol dezastruos de la pauză și, fiți siguri, va primi recenzii excelente din partea mass-media care difuzează știri false, pentru că nu au habar ce se întâmplă în LUMEA REALĂ – Și, apropo, NFL ar trebui să înlocuiască imediat noua sa regulă ridicolă privind începerea meciului. SĂ FACEM AMERICA MARE DIN NOU!”, a adăugat el.

