Bad Bunny a transformat show-ul de la Super Bowl într-o adevărată petrecere globală, plină de energie și surprize. Pe 8 februarie 2026, scena de la Levis Stadium, în cadrul Apple Music Halftime Show, a devenit un omagiu vibrant adus culturii portoricane, reunind vedete internaționale și momente emoționante.

Spectacolul a fost mai mult decât o simplă performanță, a fost o celebrare a patrimoniului muzical, scrie Holla. „Ascultați muzică din Puerto Rico”, cu aceste cuvinte, Bad Bunny și-a început show-ul cu hitul „Tití Me Preguntó”, captivând publicul instantaneu. Fiecare piesă, fiecare mișcare de dans și fiecare detaliu al spectacolului au fost un tribut adus insulei sale natale.

Elementul central al scenei a fost Casita, casa miniaturală pe care fanii o recunosc din rezidența sa din Puerto Rico. În interior, vedete precum Cardi B, Karol G, Pedro Pascal și David Grutman s-au alăturat sărbătorii, transformând totul într-o petrecere electrizantă transmisă în întreaga lume.

Lady Gaga, cea mai memorabilă apariție

Unul dintre cele mai memorabile momente ale serii a fost apariția Lady Gaga, îmbrăcată într-o rochie albastră spectaculoasă și pantofi roșii. Ea a interpretat o versiune salsa a piesei „Die With a Smile”, însoțită de un grup de dansatori care au luminat scena.

Mai târziu, Gaga și Bad Bunny au dansat împreună pe „Baile Inolvidable”, chimia lor captând inimile spectatorilor și generând valuri de reacții pe rețelele sociale. Fanii au distribuit clipuri cu cei doi zâmbind și etalându-și mișcările de salsa.

Momentul emoționant al serii a fost marcat de Ricky Martin, care s-a alăturat lui Bad Bunny pentru o interpretare a piesei „Lo Que Le Pasó a Hawaii” de pe cel mai recent album al artistului. Această colaborare a unit generații de muzică portoricană, aducând un omagiu profund culturii insulei și oferind în același timp o notă emoțională spectacolului.

Tribut pentru Puerto Rico

Look-ul lui Bad Bunny, un costum alb inspirat de tricourile de fotbal, cu numele „Ocasio” pe spate, a completat perfect show-ul, reflectând mândria pentru rădăcinile sale și stilul său distinctiv. Dansatorii, Casita, cameo-urile celebrităților, interpretările salsa și tributul adus de Ricky Martin au transformat acest halftime show într-un eveniment mai mare decât viața, o celebrare globală a muzicii, dansului și culturii portoricane.

Până la sfârșitul serii, fanii de pretutindeni împărtășeau momentele favorite, discutau despre spectacol și celebrau nu doar un eveniment sportiv, ci o adevărată mișcare culturală.

Ce l-a deranjat pe Donald Trump

Donald Trump nu a lăudat deloc spectacolul lui Bad Bunny de la Super Bowl 2026, dimpotrivă. Artistul a cântat numai în limba spaniolă și o singură piesă în engleză. „Spectacolul din pauza Super Bowl este absolut îngrozitor, unul dintre cele mai proaste din toate timpurile!

Nu are niciun sens, este o jignire adusă măreției Americii și nu reprezintă standardele noastre de succes, creativitate sau excelență. Nimeni nu înțelege un cuvânt din ce spune tipul ăsta, iar dansul este dezgustător, mai ales pentru copiii mici care se uită din toată SUA și din întreaga lume”, a scris Trump pe Truth Social.

„Acest «spectacol» este doar o «palmă» dată țării noastre, care stabilește noi standarde și recorduri în fiecare zi – inclusiv cea mai bună bursă și cele mai bune planuri de pensii 401(k) din istorie! Nu este nimic inspirațional în acest spectacol dezastruos de la pauză și, fiți siguri, va primi recenzii excelente din partea mass-media care difuzează știri false, pentru că nu au habar ce se întâmplă în LUMEA REALĂ – Și, apropo, NFL ar trebui să înlocuiască imediat noua sa regulă ridicolă privind începerea meciului. SĂ FACEM AMERICA MARE DIN NOU!”, a adăugat el.



