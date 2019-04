În 2012, Octavia a particpat la un casting pentru rolul din serial și i-a impresionat cu prestația pe producătorii serialului. Ei au decis imediat să o selecteze pentru rolulul lui Leaf. Cu un an în urmă, în 2011, tânăra a ajuns în semifinala concursului ”Got to Dance”. ”Într-o zi o să ajung o mare balerină, cunoscută în întreaga lume”, spunea aceasta în timpul concursului.

În 2009 a câștigat competiția ”GB Dance Festival”, la categoria sub 9 ani. Tot în același an, Octavia a primit un premiu special din partea The Royal Ballet pentru cel mai bun dans solo pe scena ”Shaw Theatre” din capitala Regatului Unit, potrivit Adevărul. Octavia Selena Alexandru s-a născut în 2002, în România însă locuiește la Londra împreună cu familia ei. A urmat cursuri de actorie și balet la o cunoscută școală de talente din Marea Britanie și a debutat de la o vârstă fragedă în reclame și viceoclipuri.

Printre cele mai importante filme în care a apărut se numără: ”Assassins Creed”, ”The Nutcracker”, ”Red Waggon” sau ”Ward 3”. În 2009, Alexandru a câștigat ”Great Britain Dance Festival” iar doi ani mai târziu a ajuns în semifinalele show-ului ”Got To Dance”.

