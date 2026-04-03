După o perioadă în care a ales discreția, Oana Ioniță a decis să rupă tăcerea și să vorbească deschis despre divorțul care i-a schimbat viața. Coregrafa a oferit detalii emoționante despre motivele care au dus, în realitate, la separarea de fostul soț.

O relație care s-a deteriorat treptat

Vedeta a mărturisit că lucrurile nu s-au rupt brusc, ci relația s-a degradat în timp, în ciuda eforturilor pe care le-a făcut pentru a o salva. Deși și-a dorit să mențină familia unită, tensiunile au devenit din ce în ce mai greu de gestionat.

Mai mult, Oana Ioniță a fost cea care a făcut pasul decisiv și a depus actele de divorț, după ce partenerul i-ar fi spus că nu mai pot continua împreună.

Divorțul, finalizat în 2023, ar fi fost influențat și de o decizie personală importantă a coregrafei: începerea unui tratament cu biorezonanță. Potrivit declarațiilor sale, fostul partener nu a fost de acord cu această alegere, iar diferențele de opinie au dus la conflicte tot mai frecvente. În ciuda presiunilor, vedeta a ales să continue tratamentul, convinsă că este cea mai bună opțiune pentru sănătatea sa.

„E foarte simplu. Eu am urmat un tratament cu biorezonanță pe care el nu l-a acceptat și atunci s-a terminat. Nu știu dacă a fost o înșelătorie sau nu, dar a fost un moment la care eu am mers la un prieten comun, un doctor, Mohamed, și am încercat această biorezonanță. Ce înseamnă? Că ți se pun niște căști pe urechi ca și când asculți muzică și se calculează frecvența pe fiecare organ în parte. Dacă ai o frecvență joasă, înseamnă că suferi de o boală sau se presupune că ai avea un început de boală, dacă ai frecvențe înalte ești bine, oarecum, din ce am înțeles și ce am învățat în timpul ăsta.

Am avut o problemă pe care cu greu a acceptat-o, de fapt, nu a acceptat-o fostul soț și atunci au existat aceste neconcordanțe. Eu voiam să fac un tratament care costa, într-adevăr, vreo 2.000 de euro, era un început de cancer. Tratamentul era pe plante naturiste, pe tot felul de soluții. Eu am crezut în momentul respectiv în acea direcție și mi-am dorit să încerc. Ce s-ar fi putut întâmpla? Decât să fiu mai bine. (…)

Am acceptat tratamentul, l-am dus la bun sfârșit. După o lună, eram oarecum vindecată. (…) Și el a suferit foarte mult (…) De atunci s-a rupt, eu am încercat să trecem peste, să mergem în vacanță, să mergem să facem terapie de cuplu (…) S-a rupt ceva în el și nu a putut să meargă mai departe. Ce-i drept, nu se aștepta ca eu să divorțez (…) Eu am întrebat dacă putem să facem ceva astfel încât căsnicia noastră să funcționeze (…) Atunci când nu ești fericit în cuplu, ești mai fericit singur (…) Nu depind de celălalt, depind doar de mine și doar de ce fac eu”, a declarat Oana Ioniță, în podcastul lui Jorge.