Oana Ioniță și tenorul Florin Budnaru s-au căsătorit civil în vara lui 2013. Rodul iubirii lor sunt cei doi copii pe care îi au împreună, Isabel, în vârstă de 12 ani, și Maxim, în vârstă de 9 ani. Cei doi au ajuns la divorț anul acesta, împreună au stabilit și să aibă custodie comună.

Fata a rămas să locuiască cu mama ei, Oana Ioniță, iar băiatul cu Florin Budnaru. Până de curând au locuit toți, ca o familie, însă de curând s-au separat. Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Oana Ioniță a vorbit despre divorț și despre copii.

Vedeta a recunoscut că își dorea ca băiatul să rămână tot la ea, însă el e foarte atașat de tatăl lui, acum ea luptă să petreacă mai mult timp cu el, să aibă o relație specială. „Viața e ca un tren, uneori cineva coboară, alteori rămâi până la final cu un partener sau cu un copil. Noi am luat decizia acum un an de zile. Florin îl iubește foarte mult și vrea să stea cu el.

Oana Ioniță: „Florin s-a mutat acum câteva zile de acasă, Maxim vine și doarme și la mine”

(…) Eu voiam să stea la mine. Avocata însă mi-a explicat că oricum custodia e comună. (…) Florin s-a mutat acum câteva zile de acasă, Maxim vine și doarme și la mine…Isabel a rămas la mine, acum are 12 ani. (…) Am simțit uneori că sunt exclusă de Maxim, la un moment dat”, a zis ea, conform protv.ro.

Și a continuat: „În perioada de pandemie eu am continuat să muncesc foarte mult, Florin a considerat să se implice mai mult cu Florin și așa a fost. Am simțit puțin cam târziu că eu nu mai am locul meu, că mă îndepărtez de Maxim…

De acum un an de zile, și accidentul cu meniscul și am încercat să recâștig cumva timpul…Am simțit că am pierdut din timpul pe care îl aveam cu copiii, acum îl recâștig…Am încercat să mă împart…Dar la un moment dat nu poți să le faci pe toate la aceeași calitate”.

În aceeași emisiune, Oana Ioniță a dezvăluit că ea a luat decizia divorțului. „Nu s-a întâmplat pentru că unul dintre noi a cunoscut pe cineva…Au fost foarte multe lucruri, am ajuns la o decizie amândoi, cred că mai mult eu am luat decizia, dar nu mai mergea…”

Oana Ioniță și Florin Budnaru au început divorțul la notar, iar apoi au ajuns la tribunal. Întrebată dacă divorțul s-a pronunțat, Oana Ioniță a răspuns: „Trebuie să se pronunțe. Până la urmă am stabilit să facem la notar, dar s-a continuat și în tribunal. Ultima dată când ne-am întâlnit, la tribunal, a durat cinci minute. Ne-am văzut, am spus amândoi că suntem de acord, am semnat. Încercăm să fim niște părinți cât mai buni pentru copii, astfel încât să nu simtă povara despărțirii noastre”, a zis ea recent pentru unica.ro.

