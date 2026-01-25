Oana Lis se lovește de critici aspre din partea altor persoane, motiv pentru care a dorit să le răspundă prin intermediul unui mesaj.

„Până nu-ți cari singur gălețile de apă, nu știi cât de greu este. Să fii cu adevărat matur și responsabil, să te bazezi doar pe tine, este altceva.

Nu înțelegi până nu trăiești asta. De aceea, nu accept sfaturi de la persoane care au spatele asigurat de părinți. Nu pentru că ar fi oameni răi – sunt ok, au fost mai norocoși în viață –, dar nu au capacitatea și empatia necesare să înțeleagă ceea ce nu au experimentat. Culmea este că tot ei simt nevoia să îi judece pe cei mai nevoiași și să le ofere sfaturi motivaționale de genul „Dacă vrei, poți”, a transmis vedeta.

Recent, soția lui Viorel Lis mărturisea că uneori resimte greul lipsei persoanelor apropiate din viața sa.

„Problema e că eu… nu am pe nimeni care să-mi fie cu adevărat aproape la greu. Da, am prieteni, ne vedem, dar fiecare cum poate și fiecare cu viața și familia lui. Nu am părinții, nu am avut niciodată decât la naștere și procreerea respectivă. Nu am mâncat nici o ciorbă făcută de mama mea, nu-mi aduc aminte o îmbrățișare de-a ei. Și acum la fel, nu am rude aproape cu adevărat de niciun fel”, a mărturisit Oana.

