Oana Monea, una dintre cele mai cunoscute ispite din istoria emisiunii „Insula Iubirii”, continuă să facă furori pe micile ecrane. Blondina a stârnit pasiuni și controverse în sezoanele trecute, iar în cel de-al nouălea sezon al show-ului de la Antena 1 l-a ispitit pe Marius, demonstrând încă o dată că știe cum să atragă atenția.

Deși se bucură de popularitate, Oana nu este pe placul tuturor. Mulți critici i-au transmis că ar trebui să își găsească „o meserie adevărată” și să renunțe la rolul de ispită. Blondina nu a rămas indiferentă la comentarii și a decis să le demonstreze cârcotașilor că este mai mult decât o prezență pe platourile de filmare.

În afara emisiunii, Oana Monea este o femeie de afaceri de succes. Ea deține un salon de cosmetică în Constanța, oferă cursuri de specializare în domeniul frumuseții și are un magazin online. În plus, blondina este dermo-pigmentist și își petrece zilele lucrând cu clientele sale.

„Mi-ați spus să mă duc la muncă și că am fost în Thailanda pentru o vacanță gratuită. Însă, eu…”, a spus Oana Monea în videoclip, după care arată cu ce se ocupă și câți bani produce.

Recent, vedeta s-a filmat într-o zi de muncă, arătând exact cât câștigă. După ce a avut șase cliente într-o singură zi, Oana Monea a încasat nu mai puțin de 11.000 de lei, potrivit cancan.ro. Suma impresionantă a devenit rapid subiect de discuție în mediul online, iar mulți dintre cei care o criticau au rămas fără replică.

Astfel, Oana Monea demonstrează că succesul ei nu se rezumă doar la aparițiile de televiziune, ci și la o carieră solidă în domeniul frumuseții.

Oana Monea, despre banii pe care îi câștigă ispitele la „Insula Iubirii”

Ea a detaliat într-o confesiune sinceră pe TikTok avantajele financiare de care beneficiază cei care apar în show-ul difuzat de Antena 1. Potrivit acesteia, participarea merită din plin, mai ales din perspectiva remunerației.

„Merită financiar să mergi la «Insula iubirii. Chiar merită destul de mult. Sincer, pe lângă faptul că îți faci promovare, câștigi și foarte, foarte bine. Ești în vacanță, e și o experiență… poate, dacă e ca la loto, pleci și cu un bărbat acasă. Poate, cine știe. Dar, da! Financiar se câștigă foarte bine. Așa că aveți drum liber”, a declarat Oana Monea într-un live pe TikTok, care a fost distribuit de unul dintre fanii show-ului.

Pe TikTok se zvonește că ispitele ar câștiga și 8.000 de euro pentru un sezon la „Insula Iubirii”, însă acestea sunt speculații, Antena 1 nu a dezvăluit niciodată sumele pe care ispitele le încasează.

