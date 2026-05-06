Discuția despre electrice second-hand pornește, de obicei, de la preț, autonomie sau infrastructura de încărcare. Toate contează, mai ales în România, unde mulți oameni stau la bloc și nu au o soluție simplă de încărcare. Dar există o problemă mai puțin vizibilă, care devine tot mai importantă: cum verifici, de fapt, bateria?

Am discutat acest subiect cu Matas Buzelis, expert auto la carVertical, la Auto Summit 2026, iar de acolo a venit și tema acestui articol. Nu trebuie să fii pasionat de tehnologie ca să înțelegi diferența. La o mașină cu motor termic, un mecanic poate asculta motorul, poate verifica scurgeri, uzuri fizice și istoricul de service. La o electrică, bateria este o componentă scumpă, complexă și aproape invizibilă pentru cumpărătorul obișnuit.

Bateria devine „noul kilometraj”

La mașinile clasice, kilometrajul a fost mereu unul dintre primele lucruri verificate. La electrice, rolul acesta începe să fie jucat de starea bateriei, cunoscută în industrie drept State of Health, sau SoH.

Problema este că această informație nu este încă disponibilă într-un mod simplu și standardizat. Două mașini electrice pot avea același kilometraj, dar baterii în stări foarte diferite, în funcție de felul în care au fost folosite și încărcate. O baterie degradată nu înseamnă doar autonomie mai mică, ci și o scădere serioasă a valorii mașinii.

„Piața mașinilor electrice are nevoie de un nou standard de transparență. Principalul nostru efort este să le oferim cumpărătorilor date despre baterie”, explică Matas Buzelis, expert auto la carVertical. Potrivit acestuia, integrarea informațiilor despre State of Health în rapoartele de istoric auto este una dintre prioritățile companiei, pentru că ar fi „cel mai important pas în construirea încrederii în piața mașinilor electrice second-hand”. 

Istoricul de încărcare contează mai mult decât pare

La o electrică nu este suficient să știi câți kilometri are și dacă a fost lovită. Contează și cum a fost încărcată. O mașină alimentată lent acasă poate îmbătrâni diferit față de una încărcată frecvent la stații rapide, mai ales dacă bateria a fost ținută des la niveluri foarte ridicate sau foarte scăzute.

Aici apare una dintre marile probleme ale pieței SH: istoricul de încărcare nu este, în general, vizibil pentru al doilea proprietar. Cumpărătorul poate vedea kilometrii, poate face un test drive, dar rareori știe cum a fost tratată bateria în ultimii ani.

Buzelis spune că firme precum carVertical încearcă să extindă datele disponibile pentru electrice, inclusiv prin parteneriate cu service-uri autorizate, producători auto și chiar operatori de stații de încărcare. Scopul este ca informațiile despre baterie, încărcare și defecte specifice electricelor să ajungă în rapoarte accesibile cumpărătorilor. 

De ce ar avea nevoie Europa de un „battery passport”

Soluția discutată tot mai des este introducerea unui „battery passport”, adică un document digital care să însoțească bateria pe toată durata vieții sale. Acesta ar putea include informații despre starea bateriei, istoricul de încărcare, reparații și degradare.

Un astfel de sistem ar proteja cumpărătorii și ar stabiliza valoarea mașinilor electrice second-hand. În același timp, nu va fi ușor de implementat, pentru că producătorii preferă, de regulă, să păstreze datele în propriile ecosisteme. Din punctul de vedere al cumpărătorului, însă, lucrurile sunt simple: dacă bateria decide valoarea mașinii, atunci starea bateriei trebuie să poată fi verificată clar.

Scumpirea carburanților poate împinge oamenii spre electrice SH

Toată această discuție devine și mai importantă într-un context în care costurile de utilizare ale mașinilor clasice cresc. Dacă benzina și motorina se scumpesc, iar electricele noi rămân prea scumpe, piața second-hand poate deveni zona în care mașinile electrice încep să pară cu adevărat atractive.

O electrică SH poate fi o alegere foarte bună pentru cine are unde să o încarce, circulă mult în oraș și înțelege limitele reale de autonomie. Dar oportunitatea depinde de un lucru esențial: încrederea că mașina poate fi verificată corect.

